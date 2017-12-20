В Минздраве просят советы по закупкам на 2018 год

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в течение пяти рабочих дней можно присылать свои предложения к проекту перечня лекарственных средств, изделий медицинского назначения, оборудования и других товаров, работ и услуг, которые будут закупаться международными специализированными организациями за средства Государственного бюджета на 2018 год.

"Утверждение номенклатуры — один из первых шагов государственных закупок. Согласованный перечень ложится в основу технического задания для специализированных организаций, которые будут осуществлять закупки для украинских пациентов. Сейчас на общественное обсуждение вынесены 26 номенклатур. К обсуждению готовится еще 16 номенклатур, которые будут обнародованы в ближайшее время", — сообщается на сайте Минздрава.

Ранее Министерство здравоохранения совместно с Центром общественного здоровья и экспертами-диетологами представили рекомендации по здоровому питанию и определили важнейшие группы продуктов, которые должны входить в ежедневный рацион человека.