Супрун сообщила, сколько украинцев привиты от дифтерии и столбняка

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине всего 50% населения вакцинировано от дифтерии, передает "112 Украина".

"Сейчас есть около 50% вакцинированных от дифтерии, и нам нужно это усиливать, есть вакцины в наших поликлиниках, у наших педиатров, у семейных врачей, можно вакцинироваться", — заявила Супрун.

По ее заверению, вакцинироваться должны не только дети — начиная с 16 лет взрослые должны каждые 10 лет делать прививки от дифтерии и столбняка.

Супрун также сообщила, что благодаря сотрудничеству Минздрава с международными организациями, в частности с ЮНИСЭФ, удалось сэкономить часть средств на вакцину. Обычно в случаях, когда освобождаются ресурсы, министерство направляет их на закупку дополнительных вакцин, объяснила Супрун.

По ее словам, в этом году будут приобретены дополнительные вакцины от кори — нужно 900 тысяч доз для плановых вакцинаций.

Ранее Супрун была замечена в ресторане быстрого питания "Макдональдс". Фото Ульяны Супрун, сидящей со смартфоном за столиком, опубликовал пользователь Facebook Константин Медяник. "Сегодня утром в Макдональдсе была замечена министр здравоохранения Супрун. Она этим подтверждает: можно есть любое "Г", все равно медицина не поможет", — написал Медяник в подписи к фото.