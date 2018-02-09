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    Общество

    Супрун сообщила, сколько украинцев привиты от дифтерии и столбняка

    (обновлено: )7301
    Супрун сообщила, что благодаря сотрудничеству Минздрава с международными организациями, в частности с ЮНИСЭФ, удалось сэкономить часть средств на вакцину.
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    УНИАН

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине всего 50% населения вакцинировано от дифтерии, передает "112 Украина".

    Глава Минздрава Ульяна Супрун в Макдональдсе
    Фото facebook.com/konstantin.medyanik
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    "Сейчас есть около 50% вакцинированных от дифтерии, и нам нужно это усиливать, есть вакцины в наших поликлиниках, у наших педиатров, у семейных врачей, можно вакцинироваться", — заявила Супрун.

    По ее заверению, вакцинироваться должны не только дети — начиная с 16 лет взрослые должны каждые 10 лет делать прививки от дифтерии и столбняка.

    Супрун также сообщила, что благодаря сотрудничеству Минздрава с международными организациями, в частности с ЮНИСЭФ, удалось сэкономить часть средств на вакцину. Обычно в случаях, когда освобождаются ресурсы, министерство направляет их на закупку дополнительных вакцин, объяснила Супрун.

    По ее словам, в этом году будут приобретены дополнительные вакцины от кори — нужно 900 тысяч доз для плановых вакцинаций.

    Ранее Супрун была замечена в ресторане быстрого питания "Макдональдс". Фото Ульяны Супрун, сидящей со смартфоном за столиком, опубликовал пользователь Facebook Константин Медяник. "Сегодня утром в Макдональдсе была замечена министр здравоохранения Супрун. Она этим подтверждает: можно есть любое "Г", все равно медицина не поможет", — написал Медяник в подписи к фото.

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