Супрун на заметку. Туалет с видом на море в одной больнице Мариуполя

РИА Новости Украина

В рамках рубрики "Без халата" мы провели ревизию отделения терапии городской больницы №9. Выбрали это отделение не случайно. Зимой оно переполнено. Свободных коек нет. Одного пациента выписывают, второго тут же кладут на его место. Здесь оказывают помощь больным астмой, пневмонией, бронхитом, анемией и многими другими болезнями. Ревизию проводили тайно, под видом посетителя, сообщает городской сайт Мариуполя 0629.com.ua.

Единственная городская больница Приморского района расположена в поселке Моряков. Туда можно добраться лишь на маршрутках №211 и №131.

В больнице несколько корпусов, основной из них начинается с приемного отделения. Это единственная часть больницы, которая отремонтирована. В целом же больница, как и все остальные, требует ремонта.

Общее впечатление

Отделение терапии расположено на третьем этаже смежного корпуса. Имеется лифт, правда, кто может ехать на нем, а кто нет — решает лифтер.

"Вверх повезу, вниз — идите пешком", — на глазах у журналиста заявила лифтер пациентке больницы.

Естественно, все посетители всегда ходят пешком.

В отделение без бахил входить нельзя. Купить их можно в одной из аптек на первом этаже по цене от 1,5 грн до 3 грн. Во всех аптеках цены разные. Даже в аптеке известной сети бахилы стоят 2 грн. Хотя в аптеке этой же сети в центре Мариуполя их цена — 85 копеек.

Халатов или медицинских масок для посещения этого отделения не требуют.

Отделение делится на две части — сначала идут палаты дневного стационара, где вместо кроватей — кушетки. Здесь больным ставят капельницы и уколы. Далее — палаты для постоянного пребывания больных. В коридоре расположен сестринский пост. В дневное время здесь кипит работа, почти всегда медсестры заняты.

6262.com.ua Городская больница №9 в Мариуполе

Рядом с постом — практически зимний сад. Здесь очень много комнатных цветов. Это сделано для того, чтобы пациентам было легче переносить период нахождения в больнице.

В коридоре множество плакатов с предостережениями, в каких случаях нужно обращаться в больницу, вывешены права и обязанности пациентов, имеется зеркало. В коридоре стоят каталки и коляски для транспортировки больных.

Палата

В среднем в палатах по 5 кроватей. Есть здесь и трехместная палата с туалетом. Она для тяжелых больных, тех, кому очень тяжело добираться в уборную в конце коридора.

Кровати — разного уровня комфорта. В палате, которую мы инспектировали, — 3 новых кровати (они более широкие, не прогибаются, с двумя матрацами) и 2 старые с сеткой. (…).

Как и в других больницах, постельное белье пациент приносит с собой. Одеяло и подушку выдают.

В палате имеется холодильник. У каждого больного своя прикроватная тумбочка. Есть стол и 1 стул. Обедать можно по очереди, но чаще всего все пациенты делают это прямо на кровати.

Предусмотрена и вешалка для одежды.

Когда-то в палате была раковина, но сейчас она обрезана. Чтобы помыть тарелку, нужно пройти через весь коридор в туалет.

Освещение в палате плохое. Часто в вечерние часы медсестры не могут с первого раза попасть в вену, чтобы сделать укол или поставить капельницу. Именно поэтому они предлагают больным поставить венфлон.

Окна в отделении не пластиковые, но все щели тщательно заклеены. В палатах и коридоре очень тепло.

Гигиена

Как написано выше, в этом отделении есть палата с туалетом. Всем остальным пациентам приходится пользоваться общим, который расположен в конце коридора. Мужской туалет без окна, а женский — с видом на порт и Азовское море. Наверное, таким может похвастаться только горбольница №9

На этом приятные моменты заканчиваются. Стекло с трещиной пропускает холод.

Туалетная комната старая. Здесь чисто, установлены пластиковые трубы, но кран — только для холодной воды. Пациенты с пневмонией и бронхитом вынуждены не просто мыть руки, но и фактически купаться (почти все больные лечатся в отделении от 10 до 14 дней) в холодной воде,

6262.com.ua Городская больница №9 в Мариуполе

Как поделилась с журналистами мариупольчанка, которая находилась в отделении больше недели, она сначала греет воду с помощью кипятильника, затем переливает ее в бутылку и использует ее для гигиенических процедур.

"Никаких условий нет, просто издевательство над нами, — жалуются журналисту больные. — Хотя бы дали горячую воду, уже бы было легче".

Бачок в женском туалете работает через раз. Приходится опускать руку в холодную воду, чтобы слить. Зато есть батарея — в туалете тепло.

Питание

В отличие от других лечебных учреждений, в горбольнице №9 питание трехразовое. И хотя кажется, что больничная еда невкусная, — это не совсем так. Как повезёт. На завтрак чаще всего дают кашу и чай, в обед обязательно положено первое и второе.

В момент нашей ревизии развозили обед. Больных кормили борщом с фасолью и тушеной картошкой с мясом. Также выдавали половинку соленого огурца.

По словам тех, кто лечится в терапии, каждый день блюда разные — то суп, то борщ, была и уха.

На ужин также выдают кашу с чаем. Иногда кормят оладьями.

«К больничной еде очень быстро привыкаешь, и она кажется вкусной. Как-то кашу пересолили, тогда мы всей палатой не стали ее есть, — рассказывает одна из пациентов терапевтического отделения. — К тому же еду приносят родственники. Мы все здесь подружились, друг друга угощаем, делимся».

Готовят еду на территории больницы. К больным она поступает еще теплой. Но поскольку греть домашнюю еду, которую принесли родственники, в отделении негде, приходится радоваться и теплой каше.

Сервис

На первом этаже больницы есть буфет. Здесь продают напитки, конфеты, колбасу, молочную продукцию, хлеб и даже салаты. Единственный минус — цены на продукты в буфете выше, чем в магазинах.

Чего здесь нет — это бытовой химии. Если закончилась зубная паста или туалетная бумага, это проблема. На территории больничного городка есть 2 магазина. Только дойти к ним пациентам терапии проблематично. Приходится надеяться на родственников.

На 1-м этаже больницы есть автоматы с кофе. Чаще всего ими пользуются те, кто приходит навестить родных.

Аптечных пунктов на территории больницы — 5. Цены в них разные. Причем один товар будет дешевле в одной аптеке, а второй — в другой. Однако большое число аптек — это не только конкуренция. Это еще и удобство. Если нужного лекарства в одной аптеке не оказалось, оно обязательно будет в следующей.

0629.com.ua Городская больница №9 в Мариуполе

Цены на услуги

Лечиться в терапии очень дорого. Никто с пациентов денег не требует, но список лекарств внушительный. В среднем за 10 дней лечения в больнице мариупольцы тратят 6 — 8 тыс. грн. Диагнозы разные, препараты разные, но сумма выходит приблизительно одна. В среднем день в терапии стоит 500-600 грн. Львиная доля этой суммы идет на антибиотики.

На что еще приходится тратиться — в первый день новый пациент обязательно покупает 2 бутылочки спирта, лейкопластырь, 200 граммов ваты и прочее. На деле можно купить всего в 2 раза меньше.

Обследования в больнице практически ничего не стоят. К примеру, рентгеноскопия (без снимка, только в электронном виде) бесплатная. Если его нужно распечатать, то придется заплатить 47 грн за пленку. За обследование УЗИ берут 10 грн. Анализы крови также стоят 10 грн (платишь за набор для забора крови). Также врач назначает анализ крови (чаще всего при спорных диагнозах), который платно проводит частная клиника. Он стоит 140 грн.

Еще один интересный момент — чтобы получить выписку, нужно принести 10 листов бумаги для принтера. Можешь не приносить, тогда плати 5 грн.

Бесплатные лекарства в больнице есть, но их список очень невелик. К примеру, одна из пациенток получала бесплатно по 2 таблетки в день. Что это был за препарат, она не знала.

«Назначили — пью», — пояснила женщина.

Если лечиться так дорого, то что происходит с теми пациентами, у которых нет таких средств? Их здесь также лечат — дают те лекарства, которые имеются в больничном фонде. Как уже говорилось, их список ограничен.

Журналисту городского сайта удалось пообщаться с пациенткой, которая лечилась бесплатно. У 75-летней женщины есть только дочь, которая психически нездорова. За неделю в больнице ее никто не навещал. Ее обеспечили не только лекарствами (препараты неизвестны), но и медицинскими пеленками (в первые дни женщина не вставала с кровати). Через 7 дней она стала чувствовать себя лучше, начала ходить, самостоятельно кушать (в первые дни ее кормили соседки по палате).

0629.com.ua Городская больница №9 в Мариуполе

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Подводя итоги

Отделение терапии в горбольнице №9 требует ремонта. Но даже не старые двери и обшарпанное напольное покрытие — первоочередное требование. В больнице нужно установить бойлер. Это облегчит время пребывания пациентов в лечебном учреждении и, вполне возможно, будет способствовать их выздоровлению.

0629.com.ua Городская больница №9 в Мариуполе

Но есть способ никогда не оказываться в этом отделении — при малейших симптомах болезни обращаться к терапевту. Ведь пневмония (самая популярная болезнь отделения — Авт.) — это острый процесс, чреватый осложнениями. Не стоит пренебрегать здоровьем, и тогда вам не доведется увидеть больницу изнутри.