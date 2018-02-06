Главу Минздрава Супрун заметили в "Макдональдс"

Фото facebook.com/konstantin.medyanik

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун была замечена в ресторане быстрого питания "Макдональдс".

Фото Ульяны Супрун, сидящей со смартфоном за столиком, опубликовал пользователь Facebook Константин Медяник.

"Сегодня утром в Макдональдсе была замечена министр здравоохранения Супрун. Она этим подтверждает: можно есть любое "Г", все равно медицина не поможет", — написал Медяник в подписи к фото.

Ранее Супрун заявила, что в Украине необходимо усилить ответственность медицинского персонала за выдачу фальшивых справок о вакцинации.

Кроме того, и.о. министра опубликовала советы, как правильно трезветь после праздничных возлияний. Чиновница советует пить много воды, так как основной причиной похмелья является обезвоживание.