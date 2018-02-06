Соцсети о Супрун: Минздрав нервно-паралитического действия

Фото facebook.com/konstantin.medyanik

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Мало украинцам эпидемий кори и гриппа, глава отечественного МОЗа напомнила и о других опасностях: против Украины может быть применено химическое, биологическое или даже ядерное оружие. "С аннексией Крыма и войной на Донбассе, которые начала Российская Федерация, Украина особенно рискует стать жертвой нападений химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. В Украине уже были, к счастью, ложные угрозы биотерроризма для нескольких наших региональных администраций", — написала и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

Читайте также: Грипп в Виннице: карантин могут продлить

Глава Минздрава напомнила, что средства химического, биологического, радиологического и ядерного оружия "не признают государственных границ и не имеют политических предпочтений". Однако предостережения Супрун вызвали в украинском сегменте соцсетей, скорее всего, не совсем ту реакцию, на которую рассчитывала и. о. министра здравоохранения.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook