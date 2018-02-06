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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о Супрун: Минздрав нервно-паралитического действия

    (обновлено: )1347321
    Грипп, корь или краснуха… Все это меркнет по сравнению с тем, что Украина в любой момент рискует стать жертвой нападений химического, биологического или даже ядерного оружия. Такие напоминания Уляны Супрун вызвали в соцсетях заметный ажиотаж.
    Глава Минздрава Ульяна Супрун в Макдональдсе
    Фото facebook.com/konstantin.medyanik

    Тимур Громов, РИА Новости Украина    

    Мало украинцам эпидемий кори и гриппа, глава отечественного МОЗа напомнила и о других опасностях: против Украины может быть применено химическое, биологическое или даже ядерное оружие. "С аннексией Крыма и войной на Донбассе, которые начала Российская Федерация, Украина особенно рискует стать жертвой нападений химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. В Украине уже были, к счастью, ложные угрозы биотерроризма для нескольких наших региональных администраций", — написала и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

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    Глава Минздрава напомнила, что средства химического, биологического, радиологического и ядерного оружия "не признают государственных границ и не имеют политических предпочтений". Однако предостережения Супрун вызвали в украинском сегменте соцсетей, скорее всего, не совсем ту реакцию, на которую рассчитывала и. о. министра здравоохранения.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

     

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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