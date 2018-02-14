Супрун начинает новый эксперимент над украинцами

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Недавно исполняющая обязанности главы украинского Минздрава Ульяна Супрун озвучила потрясающую новость. На своей странице в FB Супрун написала, что волонтерская организация из Израиля United Hatzalah собирается организовать в Украине альтернативу "скорой помощи" – службу бесплатной экстренной помощи.

"Каждый из них, получив информацию о том, что скорая не может попасть к пациенту, выезжает на скутере, велосипеде, бежит самостоятельно, чтобы до приезда бригады экстренно помочь пострадавшим", – написала и. о. министра.

Супрун подчеркнула, что эти люди будут оказывать только бесплатную помощь, и их можно будет вызывать круглосуточно.

Сами волонтеры заявили, что возьмут под контроль одну из областей Украины и именно там будет создана точно такая же служба помощи, как и в Израиле. Местные общественные организации и Минздрав Украины подключатся к этому проекту.

Трудно сказать, как это воплотится в Украине — может получиться так, что волонтерская служба будет работать не вместе со скорой, а вместо нее.

Скорую — на коммерческие рельсы

Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко настаивает, что Украину ведут к коммерциализации медицинской отрасли.

"Для понимания, в городе Нью-Йорк — 40 тысяч бригад скорой помощи. Из них часть — это муниципальная скорая помощь, часть — коммерческие структуры, и часть — так называемые благотворительные организации, которые занимаются этим видом деятельности и получают за это средства. Практически все клиники там — частные, а это бизнес, который должен приносить акционерам дивиденды. И коммерческие клиники лоббируют свои интересы среди этих скорых, чтобы везли к ним пациентов. Таким образом и родились эти бригады неправительственных организаций — волонтерских благотворительных, создание которых инициировали сами клиники, чтобы повысить уровень госпитализации к себе. В Израиле происходит практически то же самое. Поэтому в данном случае, эти волонтерские благотворительные организации, которые занимаются скорой, экстренной медицинской или парамедицинской помощью — это в той или иной мере вид бизнеса", — пояснил в комментарии РИА Новости Украина Сергей Кравченко.

Как отмечает Кравченко, все свидетельствует о том, что в будущем в Украине будет продвигаться мысль о создании альтернативы государственной и муниципальной скорой помощи в виде как раз таких волотнерских проектов.

"В рамках создания благотворительных фондов, которые будут осуществлять эту деятельность и получать за это деньги от той же Национальной службы здоровья, потому что, как я понимаю, с ними этот договор подпишут — все инструменты для этого создаются. Поэтому все это ведет к коммерциализации отрасли и появлению новых субъектов на рынке. Заявления Супрун — это дешевый пиар, своеобразный перфоманс, но с прицелом на обкатку схемы внедрения коммерческих структур, либо тех же неправительственных структур, основная цель которых — работа на коммерческих основах. Обкатать, посмотреть, проверить, как пойдет", — считает Кравченко.

Вместо скорой — медицинское такси

И.о. министра здравоохранения не оставляет попыток превратить экстренную медицинскую помощь в медицинское такси. Дипломированных врачей на скорой хотят заменить парамедиками, как это сделано на Западе. Задача парамедиков, умеющих оказывать только первую помощь, — доставить больного к врачам в больницу. Но такое реформирование службы делается без учета реалий: плохих дорог, больших расстояний до больниц (прежде всего для сельского населения) и неудовлетворительного состояния автомобилей.

Читайте также: Корнейчук: медреформу приняли, чтобы "раздерибанить" 70 млрд

В таких условиях десятки тысяч пациентов, лишенные срочной помощи врача, ежегодно будут умирать на руках у парамедиков по дороге в больницу: они просто не успеют доехать туда, где их будут ждать высококвалифицированные специалисты.

Но, несмотря на весомые аргументы против инициатив Супрун, Минздрав продолжает гнуть свою линию. 2 января 2018 года для общественного обсуждения министерство обнародовало проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 ноября 2012 № 1114 "Об утверждении Типового положения о бригаде экстренной (скорой) медицинской помощи".

Этим проектом Минздрав предлагает ввести "парамедицинские" бригады экстренной помощи в Украине. Поэтому, согласно нормам проекта до 1 января 2023-го врачебные и фельдшерские бригады экстренной медицинской помощи прекратят свое существование. На сайте электронных петиций уже зарегистрирована петиция, в которой просят прекратить внедрение "парамедицинской" системы оказания экстренной медицинской помощи и сохранить в системе экстренной медицинской помощи Украины после 2023 года врачебные и фельдшерские бригады.

"Врачи потеряют работу, фельдшеры, которые не получили квалификацию парамедика и не научились управлять специальным транспортным средством — потеряют работу. Потеряют работу и младшие медсестры и водители, которые не станут медицинскими техниками. Соответственно, оказывать медицинскую помощь нам, гражданам Украины, нашим родным, нашим детям в наш дом квалифицированные врачи и медицинские работники уже не приедут", — говорится в петиции.

Супрун как символ упрямого разрушения

О том, что делает с Украиной Ульяна Супрун лучше всех, наверное, написал известный украинский правозащитник, диссидент, врач-психиатр Семен Глузман:

"Странную доживаю жизнь. В молодости – противостояние тоталитарному государству, в заглядывающей в глаза старости – сопротивление грубому, неумному влиянию на мою страну Америки. Той Америки, которая казалась нам в зоне символом рассудочности и абсолютной демократии. Символом государственной мудрости. Оказывается, больно расставаться с иллюзиями. Очень больно.

Новый символ: Супрун.

Последовательная в своем социальном безумии, не знающая сомнений, подбирающая на киевских улицах худших и определяющая их в свои советники. Американская гражданка Супрун как символ упрямого, необдуманного разрушения. И, следовательно, Америка как символ разрушения. Отталкиваю от себя эту мысль…".