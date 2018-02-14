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    Аналитика и комментарии

    Супрун начинает новый эксперимент над украинцами

    (обновлено: )69271
    В Украине под видом волотнерских бригад "скорой" собираются обкатывать схему внедрения коммерческих структур оказания экстренной медицинской помощи.
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Недавно исполняющая обязанности главы украинского Минздрава Ульяна Супрун озвучила потрясающую новость. На своей странице в FB Супрун написала, что волонтерская организация из Израиля United Hatzalah собирается организовать в Украине альтернативу "скорой помощи" – службу бесплатной экстренной помощи.

    "Каждый из них, получив информацию о том, что скорая не может попасть к пациенту, выезжает на скутере, велосипеде, бежит самостоятельно, чтобы до приезда бригады экстренно помочь пострадавшим", – написала и. о. министра.

    Супрун подчеркнула, что эти люди будут оказывать только бесплатную помощь, и их можно будет вызывать круглосуточно.

    Сами волонтеры заявили, что возьмут под контроль одну из областей Украины и именно там будет создана точно такая же служба помощи, как и в Израиле. Местные общественные организации и Минздрав Украины подключатся к этому проекту.

    Трудно сказать, как  это воплотится в Украине — может получиться так, что волонтерская служба будет работать не вместе со скорой, а вместо нее.

    Скорую — на коммерческие рельсы

    Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко настаивает, что Украину ведут к коммерциализации медицинской отрасли.

    Константин Надутый
    gs.fm
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    "Для понимания, в городе Нью-Йорк — 40 тысяч бригад скорой помощи. Из них часть — это муниципальная скорая помощь, часть —  коммерческие структуры, и часть — так называемые благотворительные организации, которые занимаются этим видом деятельности и получают за это средства. Практически все клиники там — частные, а это бизнес, который должен приносить акционерам дивиденды. И  коммерческие клиники лоббируют свои интересы среди этих скорых, чтобы везли к ним пациентов. Таким образом и родились эти бригады неправительственных организаций — волонтерских благотворительных, создание которых инициировали сами клиники, чтобы повысить уровень госпитализации к себе. В Израиле происходит практически то же самое. Поэтому в данном случае, эти волонтерские благотворительные организации, которые занимаются скорой,  экстренной медицинской или парамедицинской помощью — это в той или иной мере вид бизнеса", — пояснил в комментарии РИА Новости Украина Сергей Кравченко.

    Как отмечает Кравченко, все свидетельствует о том, что в будущем в Украине будет продвигаться мысль о создании альтернативы государственной и муниципальной скорой помощи в виде как раз таких волотнерских проектов.

    "В рамках создания благотворительных фондов, которые будут осуществлять эту деятельность и получать за это деньги от той же Национальной службы здоровья, потому что, как я понимаю, с ними этот договор подпишут — все инструменты для этого создаются. Поэтому все это ведет к коммерциализации отрасли и появлению новых субъектов на рынке. Заявления Супрун — это дешевый пиар, своеобразный перфоманс, но с прицелом на обкатку схемы внедрения коммерческих структур, либо тех же неправительственных структур, основная цель которых — работа на коммерческих основах. Обкатать, посмотреть, проверить, как пойдет", — считает Кравченко.

    Вместо скорой — медицинское такси

    И.о. министра здравоохранения не оставляет попыток превратить экстренную медицинскую помощь  в медицинское такси. Дипломированных врачей на скорой хотят заменить  парамедиками, как это сделано на Западе. Задача парамедиков, умеющих оказывать только первую помощь, — доставить больного к врачам в больницу. Но такое реформирование службы делается без учета реалий: плохих дорог, больших расстояний до больниц (прежде всего для сельского населения) и неудовлетворительного состояния автомобилей.

    Городская больница №9 в Мариуполе
    0629.com.ua
    Супрун на заметку. Туалет с видом на море в одной больнице Мариуполя

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    В таких условиях десятки тысяч пациентов, лишенные срочной помощи врача, ежегодно будут умирать на руках у парамедиков по дороге в больницу: они просто не успеют доехать туда, где их будут ждать высококвалифицированные специалисты.

    Но, несмотря на весомые аргументы против инициатив Супрун, Минздрав продолжает гнуть свою линию.  2 января 2018 года для общественного обсуждения министерство обнародовало проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 ноября 2012 № 1114 "Об утверждении Типового положения о бригаде экстренной (скорой) медицинской помощи".

    Этим проектом  Минздрав предлагает ввести "парамедицинские" бригады экстренной помощи в Украине. Поэтому, согласно нормам проекта до 1 января 2023-го врачебные и фельдшерские бригады экстренной медицинской помощи прекратят свое существование. На сайте электронных петиций уже зарегистрирована петиция, в которой просят прекратить внедрение "парамедицинской" системы оказания экстренной медицинской помощи и сохранить в системе экстренной медицинской помощи Украины после 2023 года врачебные и фельдшерские бригады.

    "Врачи потеряют работу, фельдшеры, которые не получили квалификацию парамедика и не научились управлять специальным транспортным средством — потеряют работу. Потеряют работу и младшие медсестры и водители, которые не станут медицинскими техниками. Соответственно, оказывать медицинскую помощь нам, гражданам Украины, нашим родным, нашим детям в наш дом квалифицированные врачи и медицинские работники уже не приедут", — говорится в петиции.

    Супрун как символ упрямого разрушения

    Глава Минздрава Ульяна Супрун в Макдональдсе
    Фото facebook.com/konstantin.medyanik
    Соцсети о Супрун: Минздрав нервно-паралитического действия

    О том, что делает с Украиной Ульяна Супрун лучше всех, наверное, написал известный украинский правозащитник, диссидент, врач-психиатр Семен Глузман:

    "Странную доживаю жизнь. В молодости – противостояние тоталитарному государству, в заглядывающей в глаза старости – сопротивление грубому, неумному влиянию на мою страну Америки. Той Америки, которая казалась нам в зоне символом рассудочности и абсолютной демократии. Символом государственной мудрости. Оказывается, больно расставаться с иллюзиями. Очень больно.

    Новый символ: Супрун. 

    Последовательная в своем социальном безумии, не знающая сомнений, подбирающая на киевских улицах худших и определяющая их в свои советники. Американская гражданка Супрун как символ упрямого, необдуманного разрушения. И, следовательно, Америка как символ разрушения. Отталкиваю от себя эту мысль…".

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