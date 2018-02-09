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    Гройсман сообщил, когда внесет представление на Супрун в Раду

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (101)

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, как только коалиция определится, он внесет кандидатуру Ульяны Супрун для голосования на должность министра здравоохранения.
    И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и премьер Владимир Гройсман. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Премьер Владимир Гройсман заявил, что внесет в Верховную Раду кандидатуру Ульяны Супрун на должность руководителя министерства здравоохранения, как только определится коалиция.

    Городская больница №9 в Мариуполе
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    Супрун на заметку. Туалет с видом на море в одной больнице Мариуполя

    Об этом он сказал в Верховной Раде, отвечая нардепу от "Оппозиционного блока" Александру Вилкулу, который заявил, что подал в конституционный суд представление об отмене медицинской "античеловеческой" реформы и спросил долго ли и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун будет во главе  Минздрава.

    "Как только коалиция определится, я внесу кандидатуру Ульяны Супрун для голосования на должность министра здравоохранения", — заявил Гройсман

    По его словам, на сегодня действия и.о.министра здравоохранения и всего правительства — это попытка остановить тот эксперимент, который начала бывшая власть, в том числе, Вилкул, будучи вице-премьером.

    "Этот эксперимент называется "уничтожение здравоохранения Украины". Уничтожена педиатрия, был введен эксперимент по внедрению семейных врачей и мы не смогли их объединить в единую систему и начали терять, в том числе, и детей, к сожалению. То, что развалена система здравоохранения — вы имеете непосредственное отношение, как представитель власти", — заявил он.

    Гройсман отметил, что абсолютно понятно, что много лет деятели у власти боролись не по здравоохранение, а "за потоки в здравоохранении".

    Премьер заверил, что при Супрун в Минздраве все происходит прозрачно и открыто.

    Ранее телеканал "Прямой" со ссылкой на источник сообщил, что Супрун собирается подать в отставку.

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