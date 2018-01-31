Последствия реформ: украинцы будут рожать по-новому

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Платные роды во Львовской области

В Украине после долгих уверений властей о том, что роды останутся бесплатными, решили все-таки сделать их оплачиваемыми. Такие нововведения планируются во Львовской области, как сообщила директор департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Микичак.

"Мы планируем ввести в наших роддомах платные роды — когда ты приходишь рожать не к врачу, который дежурит, а к тому, с которым договорился. Это должно быть оплачено. Условно 60% идет в качестве гонорара врачу и 40% — больницы. Это будет справедливо, ведь врач приезжает в нерабочее время и оказывает помощь, все юридически правильно, и больница с того получит внебюджетные средства", — заявила Микичак.

Она уточнила, что сейчас роды по договоренности происходят везде, но самая главная их проблема — в ответственности, которую в случае чрезвычайной ситуации несет не врач, принимавший роды, а медперсонал, который на дежурстве.

Сначала официальную плату за роды планируют ввести в перинатальном центре, который, по последней информации, должен открыться в марте. Далее — в областной больнице, а потом уже по районам области. Стоимость таких родов пока не подсчитали, однако Микичак убеждает, что это не будет заоблачная цена.

"Мы подсчитаем, сколько в среднем стоят роды, сейчас для этого есть методика, которую утвердил Кабмин, и после того установим сумму. Никто не будет ставить заоблачную цену. Несколько лет назад мы считали, что в областной больнице одни роды — с учетом медикаментов, коммуналки, питания, стоят примерно 4000 гривен", — подытожила Микичак, но пока что точную сумму не назвала.

Роды и медреформа

В Украине весь предыдущий год бурно обсуждалась запланированная медицинская реформа, которую в обществе уже успели назвать "медгеноцидом". В рамках дискуссии по поводу перехода на платные медицинские услуги обсуждался также и вопрос платных/бесплатных родов.

Так, летом минувшего года народный депутат Ольга Богомолец сообщала, что после принятия реформы плановые роды станут платными вне зависимости от финансового состояния роженицы. В частности, сначала проект медицинской реформы предусматривал платные роды, кроме экстренных случаев. Таким образом, предлагалось, чтобы плановые роды были платные, а экстренные — бесплатные.

Читайте также: Добро пожаловать в концлагерь! Верховная Рада приняла медреформу

Тогда же и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляла, что новые правила коснутся рожениц только после 2019 года. "Мы будем иметь некоторые услуги, которые в качестве пилотных будут оплачиваться по-другому. И мы выбрали роды как одни из тех, которые будут оплачиваться по-другому. Мы будем оплачивать роды, как пакет всех услуг, которые предоставляются во время родов. Это будет оплачено через государственное агентство – Национальную службу здоровья. С 2019 года уже переходим на оплату услуг на вторичном-третичном звене", – уточняла и.о. министра.

Позднее после продолжительных обсуждений в Министерстве здравоохранения заявили, что в 2019 году и в дальнейшем наблюдение за беременностью и роды останутся бесплатными, а государство покроет стоимость этих услуг на 100%. Однако, если роженицы захотят иметь дополнительные услуги, например отдельную палату, они должны будут платить за это самостоятельно.

Напомним, что медреформа была одобрена парламентом в октябре минувшего года, и согласно проголосованному законопроекту №6327 о государственных финансовых гарантиях в медицине, медицинская помощь в связи с беременностью и родами для украинцев остается бесплатной.

Так сколько же стоят роды?

Для граждан Украины роды официально в стране бесплатны, однако в государственных роддомах по стране распространена так называемая "официальная плата". Эти деньги оформляются как "добровольный взнос" и зачастую вносятся непосредственно в кассу роддома.

Сумма такого "взноса" зависит от города и непосредственно роддома, в Киеве это, по данным СМИ, с пропиской 2 000 гривен, а без столичной прописки — 3 000 гривен, в других городах сумма ниже и стартует от 400 гривен.

Наряду с этим, в Министерстве здравоохранения неоднократно заявляли, что благотворительные взносы являются не обязательными, а их размеры определяются каждой женщиной лично. Роженица может отказаться от их уплаты, и это, как заявляли в МОЗ, не должно влиять на отношение к женщине и объем медицинской помощи.

Смотрите также: Супрун прокомментировала возможность принудительной вакцинации

Вторая статья расходов — негласная сумма — оплата "договоренности" с врачом. По Киеву, как писали журналисты, в минувшем году в зависимости от роддома и врача сумма стартовала от 500 долларов, а средняя "такса" по столице — 800-1000 долларов. Причем речь идет об обычных физиологических родах, осложненные и тяжелые роды стоят на 30-50% дороже.

Отметим, что о неофициальной оплате в 1000 долларов в конвертах врачам заявляла и и.о. министра Ульяна Супрун.

"Есть другие цены в других городах, в Киеве в основном это где-то тысяча долларов", — заявляла Супрун.

В городах поменьше "такса" ниже. Например, в Сумах 300-500 долларов.

Вместе с тем, с врачом договариваться не обязательно, а если скорая привозит рожающую пациентку, то даже без прописки и взноса родом не имеет права отказаться ее принимать.

Читайте также: Вятрович vs Высоцкий и Цой: господа, вы меня не так поняли…

Отметим, что себестоимость родов для государства колеблется в пределах 4-5 тысяч гривен. Эта цифра включает в себя расходы роддомов на содержание зданий, сооружений то оборудование, в том числе, медицинского, выплату заработной платы работникам, а также медикаменты и изделия медицинского назначения, используемых в родах.

По данным открытых источников интернет