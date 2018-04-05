Бужанский: Супрун - это медицинская Врадиевка для Украины

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РИА Новости Украина

2 апреля, в Украине стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи — "Врач для каждой семьи". Это первый этап медицинской реформы. В первый день национальной кампании "Врач для каждой семьи" около 12 500 граждан уже подписали декларацию со своим семейным врачом, сообщил заместитель министра охраны здоровья Павел Ковтонюк.

Блоггер Макс Бужанский на своей странице в Facebook поделился соображениями о том, чем может закончиться в Украине медицинская реформа.

"Врадиевка по-медицински. Знаете, чем в итоге закончится медреформа? В каком-нибудь городке, в глубинке, как-нибудь ночью шарахнет аппендицит у какой-нибудь средних лет дамы. Ее муж, обычный мужик средних лет, приволочет ее в больницу. И услышит там, что ему нужно подыскать себе врача, заключить с ним договор, если врач согласен, оформить документы, прям в больнице засканировать, все ж видели сканеры в больницах, сплошь и рядом. И потом, когда заплатит в кассу 40 тысяч гривен, причем со счета, не налом, не когда отправит, а когда больница их у себя на счету увидит, вот тогда… Нет, тогда тоже нет, потому что потом как раз день католического святого какого то, общегосударственный выходной, а потом календарные выходные. В общем, как раз потом можно бы и приступить. Где там эта ваша пациентка с аппендицитом?", — пишет Бужанский.

Далее блогер предлагает собственный сценарий развития событий.

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"Думаете, так все будет? Я думаю, нет. Я думаю, этот мужик приставит топор к шее врача и предложит ему начинать немедленно, а сканировать инн код — потом. После праздника католического святого. Врач-то прооперирует, но завотделения вызовет полицию. И мужика начнут вязать на глазах оперируемой жены. И вот тут, в какой-нибудь из раз, подтянутся остальные горожане с топорами. И разнесут нахрен и больницу, и полицейский участок. Немедленно будет создана комиссия. Этому посвятят все эфиры. Мужик и доктор станут телезвездами на час. Выскажутся спикеры всех партий. Все будут очень серьезно заниматься этим вопросом. Целых 48 часов. А потом забудут. Как и все остальное", — резюмировал Бужанский.