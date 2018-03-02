В своем репертуар. Москаль вновь нецензурно высказался в адрес Супрун

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль вновь позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес и.о. министра охраны здоровья Ульяны Супрун, комментируя поставки венгерских вакцин в Закарпатскую область.

В частности, Москаль заявил, что не собирается извиняться за свои прежние высказывания.

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"Как у нас в горах говорят: "Губная помада – к губам, а медицинская реформа Супрун – до ср*ки". Так народ говорит. Пусть человек слушает. Где она была, покажите, в каком селе? Почему я перед ней должен извиняться? Умные люди с нормальной психикой глупостей никогда не говорят", — заявил глава ОГА в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, ранее Москаль нецензурно выругался в адрес Ульяны Супрун из-за лекарств от кори, которые, по ее словам, не были растаможены должным образом. Позже он публично отказался принести извинения.

Как сообщалось, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука убежден, что Москаль должен быть уволен за свои слова.