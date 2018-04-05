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    Общество

    Супрун о сквозняках: не стоит бояться

    (обновлено: )17507
    И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что сам по себе сквозняк не является чем-то плохим, ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха.
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала жителей Украины не бояться сквозняков и чаще проветривать помещения.

    "Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха.  Поэтому сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку. Если его постоянно избегать, сидеть в замкнутом помещении и кутаться в одежду — вы наоборот делаете себя более уязвимым — хуже воспринимаете перепады температуры воздуха и можете быстрее подхватить простуду", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

    Супрун отметила, что для того, чтобы чувствовать себя в тонусе и быть здоровым — нужно чаще дышать свежим воздухом и время от времени проветривать помещение.

    Ульяна Супрун, facebook
    Пост Ульяны Супрун

    Ранее в СМИ появилась информация, что "Блок Петра Порошенко" по инициативе Администрации президента готов настаивать на отзыве из Кабинета министров четырех членов правительства своей квоты — Александра Данилюка, Ульяны Супрун, Игоря Насалика и Тараса Кутового. Согласно сообщению, ультиматум со стороны Банковой к премьеру Владимиру Гройсману звучит следующим образом: "Либо Гройсман принимает условие по всем четверым, либо БПП инициирует его отставку".

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