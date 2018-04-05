Супрун о сквозняках: не стоит бояться

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала жителей Украины не бояться сквозняков и чаще проветривать помещения.

"Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Поэтому сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку. Если его постоянно избегать, сидеть в замкнутом помещении и кутаться в одежду — вы наоборот делаете себя более уязвимым — хуже воспринимаете перепады температуры воздуха и можете быстрее подхватить простуду", — написала Супрун на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что для того, чтобы чувствовать себя в тонусе и быть здоровым — нужно чаще дышать свежим воздухом и время от времени проветривать помещение.

Ульяна Супрун, facebook Пост Ульяны Супрун

Ранее в СМИ появилась информация, что "Блок Петра Порошенко" по инициативе Администрации президента готов настаивать на отзыве из Кабинета министров четырех членов правительства своей квоты — Александра Данилюка, Ульяны Супрун, Игоря Насалика и Тараса Кутового. Согласно сообщению, ультиматум со стороны Банковой к премьеру Владимиру Гройсману звучит следующим образом: "Либо Гройсман принимает условие по всем четверым, либо БПП инициирует его отставку".