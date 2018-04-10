Почему нельзя уволить Супрун?

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает решение комитета Верховной Рады по ее отставке подтверждением правильности проводимых реформ.

Напомним, накануне парламентский комитет по вопросам здравоохранения решил рассмотреть проект постановления об отставке и.о. министра Супрун, поданный депутатами от "Оппозиционного блока" еще в январе прошлого года. В конце комитет проголосовал за то, чтобы признать неудовлетворительной работу Министерства здравоохранения по выполнению "Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2017 году". И сразу после этого рекомендовал парламенту принять обращение к Кабмину об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Возможное увольнение Супрун проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

Голос Столицы/Евгений Котенко Эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Цього тижня стартував черговий етап медичної реформи — почалася підписна кампанія з обрання лікаря і саме цього тижня профільний комітет взявся за постанову про відставку Супрун, яку нардепи Ігор Шурма і Олександр Вілкул подали ще півтора роки тому. Це збіг обставин, чи навмисне розгойдування ситуації?

— Тут два аспекти. Візьмемо аспект змістовний. Наприклад, так само подивимося той законопроект, який приймався, про медичну реформу, то ми побачимо, що з цього законопроекту і головне науково-експертне управління надавало висновок, і були зауваження головного юридичного управління в частині того, що він не відповідає статті 49 Конституції України. Зокрема Конституція України передбачає, що державні комунальні заклади охорони здоров'я надають медичну допомогу безоплатно. Тобто інших варіантів тут бути не може. А в свою чергу, одне з основних положень цього закону, передбачає те, що надання первинної, вторинної, третинної медичної допомоги, а також екстреної допомоги та паліативної здійснюється лише частково за кошти державного бюджету. І недаремно на сьогодні існує навіть подання до КСУ "Опоблоку" стосовно якраз скасування цього закону як такого, що не відповідає Конституції України. Бо в моєму розумінні, якщо ви хочете приймати медичну реформу, саме в такому варіанті, як по американському зразку, то ви спочатку внесіть зміни до Конституції України, а потім вже приймайте так, як ви собі бачите.

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І так само я можу зараз продовжити говорити про те, що Конституція передбачає, що не допускається зменшення обсягу існуючих прав. А коли у нас передбачена була безоплатна медична допомога, а потім фактично відбуваються такі от зміни, то це є неправильно. І я зараз жодним чином не хочу там говорити, що те, що було це дійсно так повинно бути. Але я прихильник того, що все повинно відповідати Конституції. Так само я вам хочу сказати, що якщо ви подивитеся і інші положення закону про медичну реформу, то там головне науково-експертне управління і головне юридичне управління надали зауважень більше, ніж на десять сторінок. Тобто достатньо багато є моментів.

Тепер що стосується того, випадково чи не випадково з'являються відповідні речі в ВРУ, висновок профільного комітету і так далі. Очевидно, що зараз всі ці питання актуалізують, бо насуваються вибори і кожна політична сила хоче на цій темі спекулювати, хоче від цього отримувати певні політичні бонуси. Але це нормально, це не знімає сам по собі факт змістовних певних проблем. Для мене тут інша насправді глобальна така юридична казуїстика існує, вона пов'язана з тим, що от на сьогодні ні закон про Кабмін, ні регламент ВРУ не передбачає механізм звільнення в.о. міністра.

Тобто призначити людину на цю посаду можна, а зняти не можна?

— Навіть не передбачена процедура безпосередньо звільнення міністра! А ми кажемо навіть не про міністра, а про в.о. В законі України "Про Кабінет міністрів" сказано, що ВРУ може звільнити міністра за власною ініціативою. А далі — все. Оцей весь порядок. Ви не зустрінете жодного рядка з цього приводу і в законі про Кабмін. А що стосується в.о. міністра, то ситуація ще більш патова. Тому ці рішення, які сьогодні приймає профільний комітет ВРУ, то їм навіть складно давати якусь юридичну оцінку, тому що в принципі з самого початку ненормальна ситуація, коли особа такий тривалий час перебуває на посаді в.о., і так само я не розумію, власне, а на що буде посилатися, тому що я ще не бачив тексту висновку комітету, мені цікаво, на що саме комітет буде посилатися в цій ситуації.

Уляна Супрун в якості в.о голови МОЗ працює 22-гий місяць, хоча цей статус передбачає півроку перебування на посаді. Наскільки тоді легітимним є підпис Уляни Супрун?

— Немає суттєвих застережень саме в цій частині, тому що є такий принцип діяльності державних органів, як безперервність. Тобто якщо нема профільного міністра, то відповідно особа, яка є заступником чи в.о. міністра з точки зору свого юридичного статусу фактично прирівнюється до реально міністра.

Є якийсь спосіб змістити з посади Супрун, чи це вистава заради вистави?

— Мені здається, що це просто може бути дійсно вистава заради вистави, якщо люди усвідомлюють, що такими діями нічого не змінюється. А може бути ще інший варіант, коли нардепи не розуміють, що вони можуть хоч з штанів вистибнути, але Супрун як виконувала обов'язки, так і буде продовжувати виконувати обов'язки. Тому тут насправді я би порадив, як юрист, якби до мене звернулися нардепи, просто внести зміни до закону про Кабмін, де передбачити порядок звільнення з посади в.о. міністра. Приймають вони такий закон і буквально через кілька днів приймають постанову вже на підставі положень цього закону про звільнення в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Чому влада так тримається за Уляну Супрун?

— Це насправді дуже зручна формула і фактично ноу-хау останнього часу, коли на посаді міністра є така тимчасова особа, яка навіть не спроможна понести за великим рахунком політичної відповідальності. Тому що політична відповідальність в першу чергу це є процедура звільнення. А як можна звільнити особу, яка не є міністром? І якраз така формула для уряду виявилася достатньо вигідна і це стосується не лише Уляни Супрун. Ми раніше бачили як у нас були в.о. міністрів, і потім можна говорити про те, що всі проблеми пов'язані з конкретним прізвищем саме в.о. міністра. Але розумієте, тут який нюанс, у нас суб'єктом права законодавчої ініціативи виступає не профільний міністр, а у нас виступає Кабмін. Тобто тут якщо невдала медична реформа, чи невдала пенсійна реформа, чи інша реформа, незалежно від того, хто представляв ці документи в стінах ВРУ, але відповідальність несе не міністр навіть в першу чергу, а саме прем'єр. Це практика окремих держав, де дійсно персональна політична відповідальність саме конкретного міністра існує. А у нас більше треба говорити про відповідальність, яку на себе повинен переймати прем'єр-міністр згідно з логікою в тому числі закону України про Кабмін. Але так не відбувається. По суті, зараз Уляна Супрун виступає таким от хлопчиком для биття, даруйте мені за такий вислів.

Ранее главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев заявлял, что Супрун уничтожает украинскую медицину ради удовольствия.

Кроме того, политический консультант Андрей Вальчишин отметил, что провал медреформы поставит крест на втором сроке Порошенко.