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    Соцсети о стартовавшей медреформе: Кто уже нашел своего врача?

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (321)

    (обновлено: )21730
    Пора, пора искать врача: в Украине запустили первый этап медреформы. Начиная с апреля, все граждане должны определиться, кому из докторов доверить заботу о своем драгоценном здоровье. Как справляются украинцы с этой непростой задачей?
    Медицинская документация
    odessa-life.od.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Ну, началось…. В понедельник, 2 апреля, в Украине стартовал первый этап медреформы: украинцы должны подписать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром. На основе этих деклараций пациент будет закреплен за конкретным врачом, а врач будет получать оплату в зависимости от количества подписавших с ним декларацию пациентов.

    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Хоть кампания по выбору врача началась 2 апреля, сам процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами был запущен еще в прошлом году. Благо кампания по выбору врача не имеет определенного срока и будет продолжаться, пока все украинцы не определятся со своими врачами. И еще один плюс – выбирать врача не обязательно по месту прописки или проживания. Но подписать декларации можно только в тех медучреждениях, которые присоединились к реформе.

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    О стартовавшей медреформе уже давно ходит немало слухов. Но только теперь украинцы смогли на собственном опыте оценить все ее достоинства, и поделится этим в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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