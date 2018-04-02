Соцсети о стартовавшей медреформе: Кто уже нашел своего врача?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ну, началось…. В понедельник, 2 апреля, в Украине стартовал первый этап медреформы: украинцы должны подписать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром. На основе этих деклараций пациент будет закреплен за конкретным врачом, а врач будет получать оплату в зависимости от количества подписавших с ним декларацию пациентов.

Хоть кампания по выбору врача началась 2 апреля, сам процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами был запущен еще в прошлом году. Благо кампания по выбору врача не имеет определенного срока и будет продолжаться, пока все украинцы не определятся со своими врачами. И еще один плюс – выбирать врача не обязательно по месту прописки или проживания. Но подписать декларации можно только в тех медучреждениях, которые присоединились к реформе.

Читайте также: Из Кропивницкого: медицинский ужас начнется уже 2 апреля

О стартовавшей медреформе уже давно ходит немало слухов. Но только теперь украинцы смогли на собственном опыте оценить все ее достоинства, и поделится этим в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook