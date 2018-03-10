В государстве, где сам президент часто действует не в правовом поле, не стоит удивляться, что к силовым методам прибегают и активисты. Такое мнение высказал эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк.
Кандидат юридических наук Александр Москалюк в эфире "ГС" разъяснил, почему до сих пор не начата проверка Е-деклараций и подчеркнул, что на деятельность новых антикоррупционных органов общество возлагает слишком большие надежды.
Политолог Александр Москалюк в эфире "ГС" проанализировал, чего ожидать Украине после переговоров в Берлине по Донбассу, а также заявил, что многие проблемы в нашем обществе исчезнут, если государство будет соблюдать закон.
Во всех областных центрах Украины могут появиться видеокамеры, 7 партий прошли бы в ВР, если бы выборы состоялись в ближайшее время, а в Кропивницком не могут смириться с переименованием города. События прокомментировал политолог Александр Москалюк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".