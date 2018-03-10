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    Москалюк Александр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Молоточек судьи
    Зачем ЕС Антикоррупционный суд в Украине?
    13:36 25.01.2018
    684
    Если посмотреть на мировой опыт, то создание антикоррупционных судов никак не меняет состояние борьбы с коррупцией в стране, отметил эксперт Александр Москалюк.
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк. Архивное фото
    Требованием по антикорсуду ЕС посягает на суверенитет Украины — Москалюк
    19:42 19.01.2018
    1022
    В Евросоюзе не понимают, что антикоррупционный суд не будет отвечать за защиту инвестиций, подчеркнул эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    Закон об импичменте Порошенко мало что решает - Москалюк
    16:23 12.12.2017
    234Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Необходимо реформировать все институты власти и повышать ответственность всех участников политической игры, а не говорить исключительно о президенте, полагает эксперт.
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк. Архивное фото
    Судебная реформа укрепит позиции Порошенко - Москалюк
    14:10 23.11.2017
    182Судебная и конституционная реформы в Украине
    Законодательство, которое принимали в рамках судебной реформы, настолько запутанное, что приведет к коллапсу правовой системы, считает эксперт ОО "Слово и дело".
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    Саакашвили пока демонстрирует неуверенность - юрист
    12:42 26.10.2017
    151"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Михаил Саакашвили тянет с обращением в украинские суды из-за лишения его гражданства, поскольку сомневается, что решение будет в его пользу, считает эксперт Александр Москалюк.
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    Произвол "Нацкорпуса". Украина погрязла в анархии - юрист
    14:02 20.10.2017
    1455Радикальный экстремизм охватил Украину
    В государстве, где сам президент часто действует не в правовом поле, не стоит удивляться, что к силовым методам прибегают и активисты. Такое мнение высказал эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк.
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк. Архивное фото
    Москалюк: на законопроектах по Донбассу политики получают лишний пиар
    16:20 09.10.2017
    155Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Юристов удивляют формулировки, использованные в законопроектах по Донбассу, а их цель, видимо, одна - заморозить конфликт, подчеркнул эксперт Александр Москалюк.
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    Страх Гройсмана. Эксперт о судьбах реформ и будущем премьера
    12:40 22.09.2017
    1188Судебная и конституционная реформы в Украине
    Депутаты злоупотребляют своими правами ввиду принятия парламентских решений, поэтому необходимо внести изменения в регламент, считает эксперт Александр Москалюк.
    Партия регионов. Архивное фото
    Юрист: лучше запрета Партии регионов - уголовные дела на ее членов
    23:10 06.09.2017
    182Горячая осень 2017: новый политсезон
    Эксперт общественной организации «Слово и дело» в эфире «ГС» рассказал, что закон Украины предусматривает девять оснований, по которым суд может принять решение о ликвидации политпартии.
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк. Архивное фото
    Суд и дело. Юрист о незаконности запрета сайтов РФ
    09:49 19.05.2017
    943Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Кандидат юридических наук Александр Москалюк в эфире "ГС" прокомментировал, насколько реально через суд отменить указ президента о блокировании российских сайтов.
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    НАПК заполитизировано и ангажировано – эксперт
    12:09 11.01.2017
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    Кандидат юридических наук Александр Москалюк в эфире "ГС" разъяснил, почему до сих пор не начата проверка Е-деклараций и подчеркнул, что на деятельность новых антикоррупционных органов общество возлагает слишком большие надежды.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Е-декларации: заплативших налоги освободят от ответственности - эксперт
    00:15 11.01.2017
    232Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк в эфире "ГС" напомнил, что уголовная ответственность грозит только за доходы, незаконно полученные после 2015 года.
    Здание ГПУ
    Эксперт: реформирование ГПУ влияет на расследование преступлений Майдана
    02:09 02.12.2016
    211Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк заявил, что расследование событий на Майдане заходит в тупик.
    Встреча нормандской четверки в Берлине
    Политолог: стратегия Украины в "нормандском формате" – тянуть время
    12:23 21.10.2016
    1619Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Политолог Александр Москалюк в эфире "ГС" проанализировал, чего ожидать Украине после переговоров в Берлине по Донбассу, а также заявил, что многие проблемы в нашем обществе исчезнут, если государство будет соблюдать закон.
    Дом в центре Киева, где купил квартиру Сергей Лещенко
    Скандал с Лещенко: в Украине нет честных борцов с коррупцией – Москалюк
    23:12 07.09.2016
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    Комментируя скандал с покупкой Сергеем Лещенко элитной квартиры в центре Киева, политолог Александр Москалюк в эфире "ГС" высказал мнение, что нардеп стал заложником своего имиджа борца с коррупцией.
    На въезде в Кропивницкий со стороны Александровки декоммунизировали стелу с Кировоградом
    Главные за вчера: бойкот Кропивницкому и ужесточение безопасности
    07:10 26.07.2016
    802На металлолом. Украина против советских памятников.
    Во всех областных центрах Украины могут появиться видеокамеры, 7 партий прошли бы в ВР, если бы выборы состоялись в ближайшее время, а в Кропивницком не могут смириться с переименованием города. События прокомментировал политолог Александр Москалюк.
    Скорые возле аэропорта Ататюрка в Стамбуле после взрыва 28 июня 2016 года
    Политолог о главном за вчера: теракт в Стамбуле, реформа судов, "Минск-3"
    07:57 30.06.2016
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    В аэропорту Стамбула произошел теракт, Порошенко озвучил условия введения новых изменений в плане децентрализации. Ключевые события в эфире "ГС" прокомментировал политолог Александр Москалюк.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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