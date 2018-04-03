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    Политика

    Комитет Рады поддержал отставку Супрун

    (обновлено: )33991
    В проекте постановления, который одобрил профильный комитет Рады, в качестве причины указано "острое общественное напряжение, возникшее в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году".
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом сообщила глава комитета Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее в СМИ появилась информация, что "Блок Петра Порошенко" по инициативе Администрации президента готов настаивать на отзыве из Кабинета министров четырех членов правительства своей квоты — Александра Данилюка, Ульяны Супрун, Игоря Насалика и Тараса Кутового. Согласно сообщению, ультиматум со стороны Банковой к премьеру Владимиру Гройсману звучит следующим образом: "Либо Гройсман принимает условие по всем четверым, либо БПП инициирует его отставку".

    В соответствующем проекте постановления в качестве причины указано "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".

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    Богомолец сообщила, что поддержала проект постановления, но отметила, что поводов для увольнения гораздо больше.

    "Надо разобраться, что стало причиной катастрофы в медицине — профессиональная непригодность и.о. министра или сознательная правительственная политика, ведь работа правительства в части здравоохранения также была признана комитетом неудовлетворительной", — добавила она.

    Богомолец также назвала 10 претензий к руководству МОЗ, в частности, ускорение вымирания украинцев и уничтожение коллективного иммунитета нации.

    Ольга Богомолец/Facebook, 3 апреля 2018
    Ольга Богомолец/Facebook, 3 апреля 2018

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