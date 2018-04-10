Тренд дня: "Инвестиции в Украину - это Яресько и Супрун"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Заробитчане дают Украине в 4 раза больше валюты, чем иностранные инвесторы. По данным НБУ, за 2015-2017 года трудовые мигранты перевели в Украину 23,8 млрд долларов. На основе обновленной методики Нацбанк перечислил квартальные и годовые объемы частных переводов в Украину за последние 3 года. Их оценки увеличены на 1,8 млрд долл в 2015 г., до 7 млрд долл, на 2,1 млрд долл. в 2016 г., до 7,5 млрд долл, в 2017 г. – на 2 млрд долл, до 9,3 млрд долл.

Экономист Виктор Скаршевский напомнил, что 80% прямых иностранных инвестиций в Китай — это инвестиции от хуацяо, этнических китайцев, проживающих в других странах. Он отметил, что этнических украинцев за границей проживает свыше 12 млн, однако инвестировать в Украину они не торопятся.

"Что касается Украины. По разным оценкам, более 12 млн человек, выходцев из Украины, проживает за рубежом. Например, в Канаде проживает 1,2 млн человек украинского происхождения, а в США — около 1 млн. Можно было бы ожидать инвестиций из этих стран? К сожалению, нет: иностранные инвестиции из Канады в Украину составляют невидимые 0,1% от общей суммы инвестиций, а из США — 0,2%. Как видим любовь диаспоры к Украине, серьезными намерениями, в виде прямых иностранных инвестиций в Украину — не подтверждается", — отметил Скаршевский на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Он сыронизировал, что вместо инвестиций в Украину отправляют таких горе-чиновников, как Ульяна Супрун.

"Вместо инвестиций, нам из 1 млн человек украинского происхождения, проживающих в США, отсылают в командировку в Украину, то Наталию Энн Яресько, то Уляну Надию Супрун. Понятно, что условия в Украине для иностранных инвесторов, как, впрочем, и для внутренних, никудышные, особенно, что касается защиты прав собственности. Но все же, где же вы, украинские хуацяо?" — подытожил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрийобратил внимание, что в предпасхальную неделю Рада успела рассмотреть ряд коррупционных законов, пока журналисты освещали провал отмены деклараций для антикоррупционеров.

"Пасхальная корзина за год подорожала и даже сама корзина, без еды стоит 150-200 грн… Пока СМИ акцентировали свое внимание на "е-декларировании антикоррупционеров", ни словом не вспоминая о том, что единственной последовательно выступающей и голосующей за его отмену была и есть "Батькивщина", парламент смог спокойно рассмотреть кучу на 100% коррупционных законопроектов и даже отдельные принять… исправить последствия принятого сможет разве что Конституционный суд", — считает Гаврилечко.

Также эксперт подчеркнул, что НАТО не будет воевать вместо Вооруженных сил Украины в Донбассе, а конфликт сам собой не разрешится.

Скриншот с сайта Facebook

"Никто не будет решать наши проблемы за нас и никакие "марнотратцы" не будут отвоевывать для Украины ни Крым, ни Донбасс. И никакое НАТО не будет воевать вместо ВСУ! Так что все надежды на "чудо" и на то, что "само рассосется", "РФ — развалится и тогда…" и прочую <…> — не более чем идиотизм", — резюмировал Гаврилечко.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш прокомменитировала международный скандал вокруг "дела Скрипаля", в котором "борьба за мир" превратилась в "войну за мир".

"Наблюдаю, как и все вы, сериал о химиках, в котором у некоторых чешутся языки, руки, пробирки и бомбы. Угрозы, обвинения, санкции, осуждения, состязание в риторике… Летают камни в стеклянном доме… Мы жили себе, и даже не заметили, когда Борьба за Мир переросла в Войну за Мир. Ведь гораздо легче получить Войну, чем Дипломатию. Гораздо сложнее говорить с оппонентом, чем свергать его. Кучка политиков и бизнесменов легким движением рук и ртов решают кому больше не жить", — написала Лукаш в Facebook.

При этом она отметила, что людям остается только бессильно наблюдать.

"Степень свободы и защищенности сегодня зависит не от объема прав, а от размеров клетки. И нам уже не кажется, что мы в безопасности. И рядом не мир. Просто именно сейчас стреляют где-то в другом месте, и там звучат материнские рыдания. Одинаковые на всех языках. Объявил бы кто войну войне…И победил бы в ней", — отметила Лукаш.

Скриншот с сайта Facebook

Также блогеры обратили внимание на ситуацию в РФ. Напомним, что российские долларовые миллиардеры, среди которых и владелец "Русала" Олег Дерипаска, за день потеряли больше 12 миллиардов долларов после введения новых санкций США. Наряду с этим курс рубля днем по инерции продолжил стремительно падать в цене на геополитических рисках.

По мнению блоггера Максима Бужанского, представители украинской власти слишком преждевременно начал воспевать триумф американского президента над пострадавшими от санкций олигархами.

"Я бы промолчал, но не могу без слез читать близких к власти блогеров и представителей самой власти, воспевающих триумф Трампа над Дерипаской. Вы же за 4 года ни одного ломаного цента не отобрали у русских на нашей территории, пыль сдували, включая и шутовское блокирование "Сбербанка". Так и сидели бы тихо, гордясь тем, как целых 4 или пять зданий по всей стране, разрисовали в попугайские цвета. Зданий, принадлежащих украинским собственникам, кстати", — уточнил Бужанский.

Он отметил, что человек неосведомленный сдуру может решить, что Трамп насмотрелся на "жесткие и решительные меры в отношении агрессора" от украинских властей.

Скриншот с сайта Facebook

"И решил, что может повторить. Тише подпрыгивайте, героические, у вас же с русскими совместный бизнес, сплошь и рядом, обидятся, порежут по долям. Придется дома украсть больше, а больше уже некуда", — считает Бужанский.

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Киевский журналист Вячеслав Чечило в этом контексте также отметил, что у России немалый объем международных резервов.

"Международные резервы РФ — 457 млрд долларов. Это так, напоминание тем, кто спешит заказывать похоронные мелодии. В эту "Монополию" Россия еще поиграет. Может ли она выиграть? Если продолжит и дальше играть по чужим правилам — вряд ли. Бросать кубики активнее и агрессивнее тут не поможет, нужно доску менять", — акцентировал журналист.