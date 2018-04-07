Неподкупная Супрун. Как главе Минздрава предлагали взятку квартирой

В СМИ попало видео, на котором и.о. министра охраны здоровья Ульяне Супрун предлагают взятку квартирой в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневое под Киевом, сообщает ТСН.

Отмечается, что это одна из коррупционных историй с прослушкой главы САП Назара Холодницкого, в которой фигурируют не менее 5 человек.

"И. о. министра еще зимой обмолвилась, что ей, у нее в кабинете, предлагал взятки помощник Олега Ляшко и глава радикалов Киево-Святошинского района Александр Богачев. Именно он фигурирует на видео", — подчеркивает издание.

"Я не понимаю такие вещи, я расскажу как у нас дома строятся хорошие", — говорит Богачев на видео. Речь идет о комплексе "Акварели-2" в Вишневом, в котором одна из квартир должна была стать собственностью Ульяны Супрун.

Помощник депутата говорит, что Супрун будто бы сама жаловалась на отсутствие собственного жилья, а он расчувствовался.

"Я человек отзывчивый и не мог не откликнуться, что я просто, чтобы помочь, улучшить условия и за это, получается, меня хотят судить", — говорит Богачев.

И.о. министра сразу заявила в органы и все время подыгрывала действующим лицам.

Также на видео мэр Вишневого лично встречается с Ульяной Супрун и размышляет над схемами передачи ей квартиры. "Как вы задекларируете, это ваш вопрос, купили, не купили… Но есть определенные фонды, такие мои личные", — заявляет чиновник.

Примечательно, что в горсовете отрицают наличие свободного жилья.

"Застройщики городу квартиры не передают, поэтому наш квартирный фонд уже 7 лет не пополняется", — заявил заместитель городского головы Георгий Майсурадзе.

Квартиру для Супрун должны были оформить на ее помощника, и мэр возил его показывать дом. "Мэр Вишневого Илья Диков сначала всячески избегал встречи с журналистами, а потом написал письмо, в котором заявил, что воздержится от комментариев до окончания следствия", — подчеркивает ТСН.

Застройщики "Акварели-2", которые тоже фигурируют на пленках Холодницкого, также не хотят встречаться с журналистами.

В обмен на квартиру больница Вишневого должна была получить медицинскую технику, в том числе маммограф, за счет международных организаций. Врачи не скрывают высокого уровня онкозаболеваний в городе и считают, что "доброе дело — помочь городской общине". При этом еще на одном видео мэр размышляет, как можно заработать на оборудовании.

"Мы берем 50 процентов там, грубо говоря, пишем 100 гривен в день. Социальные, то есть ветераны, малообеспеченные, все остальные, грубо говоря, в день на десять талончиков", — говорит чиновник.

Читайте также — Украина: стадия саморазрушения. Эксперты подвели итоги недели

Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова говорит, что такие схемы — власть-больница-оборудование-откат — типичные для Украины. Самые громкие скандалы связанные с "Охматдет" и Институтом рака. Масштабы Вишневого меньше, но и они дают участникам дивиденды.

"Каждый раз, когда закупается медицинское оборудование — сначала все на этом пиарятся. Затем деньги на обслуживание этого оборудования дерибанятся. И третья стадия коррупции, которую мы наблюдаем — это оборудование затем продается. Вот мы помним, как супердорогое оборудование, которое закупали для "Охматдета", нашли где-то на складах Винницкой области", — рассказывает Устинова.

"Распутав этот клубок, в НАБУ составили сообщение о подозрении, но прокуроры САП никак его не согласуют", — рассказывает детектив НАБУ.

Сама Супрун и ее помощник, на которого и оформляли квартиру, обещают прокомментировать эту историю со временем.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого и просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против Назара Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Холодницкий во вторник, 3 апреля, пришел на допрос в ГПУ, но отказался давать образцы голоса на экспертизу.

Читайте также — Тренд дня: войны антикоррупционеров. Без конфликта, но с Холодницким

В середине марта стало известно, что в кабинете главы САП Назара Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ. В среду, 4 апреля, Холоднийкий и Сытник отчитались в Верховной Раде.