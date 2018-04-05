Холодницкий сам виноват в том, что об него вытерли ноги - Кузьмин

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. У главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара у Холодницкого не хватило ни профессионализма, ни жизненного опыта, ни силы духа, чтобы сделать своих оппонентов — генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника — подсудимых. Такое мнение высказал адвокат, бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого и просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против Назара Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений".

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"Друзья, не нужно жалеть Холодницкого, он сам виноват в том, что об него вытерли ноги его же подследственные. Он контролировал не менее двух десятков уголовных дел и материалов о коррупции Луценко и Сытника. И что? Наш розовощекий герой, картинно хмуря бровки, периодически делал грозные заявления в СМИ, угрожал им обоим уголовной ответственностью и… ничего не делал, чем тут же воспользовались оппоненты. Они из него сделали посмешище. Из него и возглавляемого им ведомства. А вот для того, чтобы Луценко и Сытника превратить в подсудимых, у Холодницкого не хватило ни профессионализма, ни жизненного опыта, ни силы духа…", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

Facebook Рената Кузьмина Комментарий Рената Кузьмина о деле Назара Холодницкого

Он убежден, что "Холодницкий — продукт украинской антикоррупционной политики".

"Впрочем, ситуация с Холодницким характеризует всю современную украинскую антикоррупционную политику, в которой реальная борьба с преступностью подменяется телевизионными шоу с участием неадекватных депутатов, всяких активистов и прочей нечисти. И все это под бравурные доклады руководителей правоохранительных органов и бесстыдное вранье президента об успехах в этой самой борьбе с коррупцией. В нашем случае можно смело утверждать, что войско баранов, возглавляемое бараном, просто обречено…" — добавил бывший замгенпрокурора.

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Напомним, в середине марта стало известно, что в кабинете главы САП Назара Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В среду, 4 апреля, Холоднийкий и Сытник отчитались в Верховной Раде.