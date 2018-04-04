Фото дня. Судный день: отчет Сытника и Холодницкого в Раде

Отвечая на вопрос депутата Лещенко, Холодницкий заявил, что "своим преемником я вижу вас, господин Лещенко".

Буквально за час до их выступления в Раде НАБУ опубликовало записи разговоров в кабинете Холодницкого, которые должны доказать, что он разгласил информацию о досудебном следствии фигурантам уголовных дел.

Накануне Холодницкий побывал на допросе в Генеральной прокуратуре Украины, в ходе которого отказался дать образцы своего голоса, однако согласился на временное отстранение от должности на время расследования.

Читайте также: Луценко и НАБУ vs Холодницкий: открытая война переместилась в Раду

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого и просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Сытник заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Холодницкий во вторник, 3 апреля, пришел на допрос в ГПУ, но отказался давать образцы голоса на экспертизу.