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    Фото дня. Судный день: отчет Сытника и Холодницкого в Раде

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    Атака на Холодницкого: Луценко против САП (42)

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    Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в среду, 3 апреля, прибыли в Верховную Раду, чтобы дать пояснения по делу, которое расследуется против главы САП.
    Назар Холодницький та Артем Ситник
    УНИАН

    Отвечая на вопрос депутата Лещенко, Холодницкий заявил, что "своим преемником я вижу вас, господин Лещенко".

    Артем Сытник и Назар Холодницкий пришли на заседание Верховной Рады
    Украинское фото
    Тренд дня: войны антикоррупционеров. Без конфликта, но с Холодницким

    Буквально за час до их выступления в Раде НАБУ опубликовало записи разговоров в кабинете Холодницкого, которые должны доказать, что он разгласил информацию о досудебном следствии фигурантам уголовных дел.

    Накануне Холодницкий побывал на допросе в Генеральной прокуратуре Украины, в ходе которого отказался дать образцы своего голоса, однако согласился на временное отстранение от должности на время расследования.

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    Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого и просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Сытник заявил, что Генпрокуратура открыла уголовное производство против Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Холодницкий во вторник, 3 апреля, пришел на допрос в ГПУ, но отказался давать образцы голоса на экспертизу.

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