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    Дело Холодницкого шито белыми нитками — Рудяков

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    Атака на Холодницкого: Луценко против САП (42)

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    По словам политического эксперта Павла Рудякова, главу САП Назара Холодницкого могут арестовать, а спустя какое-то время спустить дело на тормоза.
    Павел Рудяков
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    Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого могут задержать и арестовать.

    "Его могут арестовать", — сообщил источник в правоохранительных органах. 

    По его словам, задержание может произойти в ближайшем времени, но сроки не называются. Также источник не сообщает, в рамках какого дела может произойти задержание.

    По словам политического эксперта Павла Рудякова в ситуации с Назаром Холодницким все достаточно просто для понимания.

    "Есть система, есть высшие эшелоны власти, и есть угроза для них от институализации антикоррупционнной борьбы. По указке Запада у нас были созданы и функционируют несколько структур этой направленности. Отставка Холодницкого — превентивная мера для того, чтобы упредить резкие негативные последствия от начала работы Антикоррупционного суда. Таким образом власть пытается обезопасить себя, хотя бы на какое-то время", — отметил Рудяков.

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    Эксперт не исключает, что атака на главу САП может иметь личные мотивы.

    "Уголовное преследование Холодницкого вполне возможно. У нас силовики не знают, что такое презумпция невиновности — тот или иной человек может быть сразу объявлен виновным. Холодницкого могут арестовать, а спустя какое-то время спустить дело на тормоза. Или же дело, сшитое белыми нитками попросту распадется в суде",  — говорит политолог. 

    По мнению Рудякова, ситуацию власти значительно усложняет тот факт, что главу САП курируют международные партнеры.

    "Холодницкий находится под надежным зонтиком. Из какого-нибудь посольства может позвонить какой-нибудь третий секретарь, щелкнет по носу и все дела сразу закроют. В целом, мне кажется, что ситуация закончится тем же "пшиком", что, скажем, дело о госизмене Виктора Януковича", — резюмировал Рудяков. 

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