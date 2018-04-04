Перспективы дела Холодницкого. Опрос экспертов

РИА новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Заместитель генерального прокурора — специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий просит квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров об отстранении его от должности главы САП на время расследования. Об этом Холодницкий заявил перед допросом в Генпрокуратуре.

Холодницкий также настаивает на изменении подследственности уголовного производства, в рамках которого в отношении него проводились негласные следственные действия. Глава САП не доверяет Департаменту по особо важным делам в сфере экономики, поскольку руководитель этого департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ.

Кстати, для объективного, беспристрастного расследования генпрокурор по просьбе Холодницкого уже сменил подследственность его дела. Как сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко Лариса Сарган, процессуальное руководство в деле будет осуществлять генеральная инспекция Генпрокуратуры, а вот расследование будет вести все тот же департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры.

Как вся эта история будет развиваться дальше, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал (3 апреля — Ред.) адвокат, член правления Ассоциации юристов Украины Денис Бугай.

(текст публикуется на языке оригинала)

Сьогодні на допиті Назар Холодницький відмовився від слідчих дій, допоки не змінять підслідність у його справі. ГПУ на це погодилася, однак слідчі залишилися ті ж самі. Як розуміти такий хід ГПУ, про що це може свідчити?

— Перш за все, зауваження Назара Холодницького, які він сьогодні зробив під час допиту, дуже логічне. І реакція гепрокурора — теж правильна і логічна. Що змінилося? Змінилося те, що змінилися процесуальні керівники. Тобто процесуальне керівництво буде здійснювати безпосередньо внутрішня інспекція ГПУ. І по закону слідчі будуть звітувати і будуть погоджувати свої дії тепер з генеральною інспекцією, і якщо вони будуть діяти по закону, вони не будуть розкривати суті своїх дій перед безпосереднім своїм начальством, а саме — перед керівником департаменту, де знаходилася ця справа декілька годин тому.

Такий крок в такому разі може задовольнити Холодницького? Це останнє, що може бути з його вимог?

— Якщо ж слідчі будуть демонструвати свою безпредвзятість і об'єктивність розслідування, і якщо не буде витоку інформації зі сторони слідства. То підстав для зміни слідчих немає. Слідчі в цьому випадку виступають робочими руками, тобто ініціюють слідчі дії, проводять слідчі дії, але певний такий нагляд, керівництво здійснює прокурор генеральної інспекції. І він буде визначати головну стратегію у цій справі.

Як бути з таємницею слідства? В цьому також звинувачували Холодницького щодо деяких справ. Тобто ті слідчі, що будуть зараз займатися справою Холодницького, мають отримати допуск до тих справ, що він веде?

— Дуже складне питання. Перш за все, щодо розголошення таємниці слідства, про які звинувачують Холодницького, то як це не дивно не виглядає, але прокурор має право і сам приймає рішення про розкриття таємниці слідства. Тобто Холодницький міг розкривати будь-яку інформацію з кримінальних проваджень, які перебувають в спецпрокуратурі. Це його право. По-друге, якщо слідчий хоче, якщо йому треба отримати інформацію до кримінального провадження, то існує порядок доступу до такого кримінального провадження. І якщо його дотримати, то слідчому буде надано такі матеріали, він зможе ознайомитися для того, щоб, я не знаю, поставити питання Холодницькому чи провести якусь слідчу дію з Холодницьким. Тобто існує процедура, але цей слідчий буде зобов'язаний зберігати повну таємницю справи, до якої він отримав доступ.

Тим часом Верховна Рада вирішила заслухати директора НАБУ Артема Ситника, заступника генерального прокурора — спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького і генерального прокурора Юрія Луценка на пленарному засіданні 4 квітня. За словами голови парламенту Андрій Парубія, з відповідною вимогою звернулися кілька фракцій.

Справу Холодницького в ефірі «ГС» також прокоментував політолог Олександр Антонюк.

Чого очікувати від завтрашнього візиту керівників САП і НАБУ? Мова не йде про звіт, а про те, що вони просто будуть присутні? Яка процедура далі?

— Скоріше за все, я так розумію, що виступи учасників будуть додатково голосуватися у парламенті, оскільки ми розуміємо, що прецедент, який відбувся в антикорупційних органах, має в тому числі і політичну складову, тому що багато хто з учасників так чи інакше є або десь під контролем, скажімо, НАБУ і САП. Знову ж таки повертаємося до появи по Холодницькому, пригадуємо, це один із епізодів, це скарга народного депутата. Правда? І очевидно, в цьому контексті, скоріше за все, може відбутися в парламенті певна дискусія. Звіт навряд чи, тому що він все ж таки не передбачений у ВРУ, якийсь окремий звіт, але, знаєте, оці публічні розборки дійсно будуть відбуватися в тому числі і ВРУ. Але разом з тим остаточне рішення так чи інакше буде виносити в даному випадку дисциплінарно-кваліфікаційна комісія. І тому, можливо, і вартує завтра просто розглянути, принаймні продискутувати в стінах парламенту саму політичну складову, щоб потім не було різних якихось звинувачень, інтерпретацій і тому подібного.

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Для чого депутатам потрібно викликати на килим Луценка, Ситника і Холодницького, якщо вони не звітуватимуть?

— Бачите, я би не сказав, що це сварка. Це, швидше, я би сказав, що це буде, скоріше за все, інформаційний вихлоп. Скоріше за все, по-перше, я так розумію, що присутність в залі буде чимала. Відповідно, можливо, це дасть можливість по інших рішеннях навіть в кулуарах іще раз, чи іншими способами дійти якихось консенсусів, і зрештою починати голосувати за те, що є передбачено на порядку денному. Я би не сказав, що цей саме епізод є настільки драматичним, щоб він потім розсіяв увагу парламентарів стосовно інших питань.

Луценко там буде завтра, і чи він там дійсно потрібен?

— Скоріше за все, це питання — його право вибору — тобто приїхати чи не приїхати. Припускаю, що він таки буде. Бо дискусія, яка відбудеться в парламенті, скоріш за все, може мати місце з огляду на те, що політичні звинувачення мусять бути з усіма учасниками, тому що ми ж розуміємо, західні партнери теж на це все дивляться, і очевидно, має бути якийсь консолідований принаймні суспільний погляд на ті чи інші процеси. Тому що не можна сказати, були порушення в Холодницького чи не було. Тому що поки що те, що є в інформаційному полі, цього недостатньо, щоб говорити однозначно.

Напомним, эксперт Павел Рудяков в эфире «ГС» высказал мнение, что главу САП Назара Холодницкого действительно могут арестовать, однако как только вмешаются западные кураторы, дело сразу же закроют. Рудяков уверен, что дело Холодницкого — попытка власти хоть на время себя обезопасить.