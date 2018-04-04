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    Холодницкий и Сытник дают пояснения Верховной Раде

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    Атака на Холодницкого: Луценко против САП (37)

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    Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник дают пояснения в Верховной Раде по делу, которое расследуется против главы САП.
    Видео Радіо Свобода онлайн

    Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в среду, 3 апреля, прибыли в Верховную Раду, чтобы дать пояснения по делу, которое расследуется против главы САП.

    Отвечая на вопрос депутата Лещенко, Холодницкий заявил, что "своим преемником я вижу вас, господин Лещенко".

    Буквально за час до их выступления в Раде НАБУ опубликовало записи разговоров в кабинете Холодницкого, которые должны доказать, что он разгласил информацию о досудебном следствии фигурантам уголовных дел.

    Накануне Холодницкий побывал на допросе в Генеральной прокуратуре Украины, в ходе которого отказался дать образцы своего голоса, однако согласился на временное отстранение от должности на время расследования.

    Читайте также: Луценко и НАБУ vs Холодницкий: открытая война переместилась в Раду

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