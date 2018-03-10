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    Специализированная антикоррпционная прокуратура

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Представительство Европейского Союза
    ЕС призывает отклонить законопроект, ограничивающий работу НАБУ и САП
    17:21 07.12.2017
    120Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    С аналогичным заявлением выступило посольство Германии, заявив, что законопроект "нанесет ущерб репутации Украины, и следует отказаться от его принятия".
    Александр Аваков после задержания
    Прокуратура в суде добивается ареста сына Авакова
    17:33 14.11.2017
    108Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на решение суда освободить Александра Авакова.
    Юрий Луценко
    Антикоррупционная прокуратура открыла два дела на генпрокурора Луценко
    03:27 12.07.2017
    808Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии, которые он сделал во время рассмотрения ходатайства в Раде.
    Сергей Левочкин. Архивное фото
    Антикоррупционная прокуратура возбудила дело против Левочкина
    17:01 01.06.2017
    1855Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Специализированная антикоррупционная прокуратура начала досудебное расследование по информации о вероятном обогащении депутата от "Оппозиционного блока" Левочкина.
    Роман Насиров в ходе рассмотрения апелляции в Апелляционном суде Киева
    Стало известно, кто внес залог 100 млн грн за Насирова
    22:20 16.03.2017
    708Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Согласно информации нардепа Мустафы Найема, залог внесли супруга и тесть - по 50 млн грн. Тесть Романа Насирова - Александр Глимбовский, владелец корпорации "Альтис-Холдинг".
    Антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий
    Холодницкий: по декларациям нардепов открыто 7 производств
    00:59 18.12.2016
    144Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    По информации главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, всего открыто 10 производств по информации, изложенной в е-декларациях, среди них 7 нардепов.
    Валентин Гладких
    Эксперт: в Украине новая война... между силовиками
    19:28 02.12.2016
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    Информационная война, которая периодически разворачивается между разными силовыми ведомствами, приводит к тому, что проигрывает украинское общество, заявил в эфире "ГС" политический эксперт Валентин Гладких.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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