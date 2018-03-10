По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии, которые он сделал во время рассмотрения ходатайства в Раде.
Информационная война, которая периодически разворачивается между разными силовыми ведомствами, приводит к тому, что проигрывает украинское общество, заявил в эфире "ГС" политический эксперт Валентин Гладких.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".