Генпрокуратура ответила Холодницкому на отказ давать показания

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Вопрос об отстранении главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого будет решать Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Ранее Холодницкий заявил, что готов пойти на временное отстранение от должности, чтобы доказать свою невиновность в рамках расследования по факту разглашения данных досудебного следствия.

"Решение об отстранении уже принимает не Генпрокурор, а КДКП. Именно комиссия должна определиться, как поступить", — цитирует УНН своего источника в Генпрокуратуре.

Холодницкий после допроса в ГПУ также заявил, что следователи попытались взять у него образцы голоса.

"Была попытка провести следственные действия — в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, поэтому я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство. Пока не решен вопрос подследственности, я не буду принимать участие в следственных действиях", — сказал Холодницкий на брифинге.