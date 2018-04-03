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    Генпрокуратура ответила Холодницкому на отказ давать показания

    Тема:

    Атака на Холодницкого: Луценко против САП (33)

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    Решение по отстранению главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого должна принять Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, считают в ГПУ.
    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Назар Холодницкий/Facebook

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Вопрос об отстранении главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого будет решать Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, сообщили в Генеральной прокуратуре.

    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Назар Холодницкий/Facebook
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    Ранее Холодницкий заявил, что готов пойти на временное отстранение от должности, чтобы доказать свою невиновность в рамках расследования по факту разглашения данных досудебного следствия.

    "Решение об отстранении уже принимает не Генпрокурор, а КДКП. Именно комиссия должна определиться, как поступить", — цитирует УНН своего источника в Генпрокуратуре.

    Холодницкий после допроса в ГПУ также заявил, что следователи попытались взять у него образцы голоса.

    "Была попытка провести следственные действия — в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, поэтому я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство. Пока не решен вопрос подследственности, я не буду принимать участие в следственных действиях", — сказал Холодницкий на брифинге.

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