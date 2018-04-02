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    Киев

    В Киеве март 2018 года стал самым холодным в третьем тысячелетии

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    Центральная геофизическая обсерватория сообщает, что март 2018 года побил температурный рекорд, продемонстрировав крайне низкие температуры для первого весеннего месяца.
    Снегопад в Киеве в ночь на 29 марта
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Минувший март 2018 года в Киеве стал самым холодным с начала XXI века, сообщила в понедельник Центральная геофизическая обсерватория.

    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным наблюдений метеостанции, средняя температура первого месяца весны составила +1,9 градусов по Цельсию. Март 2018 года в Киеве был холоднее климатической нормы на 2,6°С.

    "Он стал самым холодным с начала XXI века. Осадков в столице выпало 81 мм, что составляет чуть более двух климатических норм", — отмечается в сообщении обсерватории.

    Рекордное похолодание в марте, по словам метеорологов, "произошло впервые после ноября 2016 года, до этого все месяцы были теплее климатической нормы".

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