В Киеве март 2018 года стал самым холодным в третьем тысячелетии

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Минувший март 2018 года в Киеве стал самым холодным с начала XXI века, сообщила в понедельник Центральная геофизическая обсерватория.

По данным наблюдений метеостанции, средняя температура первого месяца весны составила +1,9 градусов по Цельсию. Март 2018 года в Киеве был холоднее климатической нормы на 2,6°С.

"Он стал самым холодным с начала XXI века. Осадков в столице выпало 81 мм, что составляет чуть более двух климатических норм", — отмечается в сообщении обсерватории.

Рекордное похолодание в марте, по словам метеорологов, "произошло впервые после ноября 2016 года, до этого все месяцы были теплее климатической нормы".