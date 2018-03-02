Морозы не отпускают. Синоптики дали прогноз на пятницу

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина.

В пятницу, 2 марта, в Украине будет по прежнему холодно, местами температура достигнет минус 10 градусов мороза днем, передает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, на севере страны пройдет небольшой снег, ожидается температура до минус 9 градусов мороза.

На западе также прогнозируется снег с температурой —10-11 градусов мороза.

На юге в пятницу ожидается снег с дождем, температура днем — до минус 2 градусов мороза.

На востоке синоптики прогнозируют солнечную и морозную погоду с температурой до минус 5 градусов.

В центральных областях — снег с дождем, температура днем — до минус 5 мороза.

В Киеве в пятницу пройдет небольшой снег, температура днем — до минус 9 градусов мороза.

Напомним, в последние дни Украину заносит снегами.