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    Общество

    Морозы не отпускают. Синоптики дали прогноз на пятницу

    Тема:

    Украина остановилась в снежных заносах (259)

    (обновлено: )72911
    Синоптики прогнозируют в пятницу, 2 марта, все еще морозную погоду с температурой до минус 10 градусов и небольшим снегом.
    Снегопад в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. 

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    В пятницу, 2 марта, в Украине будет по прежнему холодно, местами температура достигнет минус 10 градусов мороза днем, передает Гидрометцентр.

    По данным синоптиков, на севере страны пройдет небольшой снег, ожидается температура до минус 9 градусов мороза.

    На западе также прогнозируется снег с температурой —10-11 градусов мороза.

    На юге в пятницу ожидается снег с дождем, температура днем — до минус 2 градусов мороза.

    На востоке синоптики прогнозируют солнечную и морозную погоду с температурой до минус 5 градусов.

    В центральных областях — снег с дождем, температура днем — до минус 5 мороза.

    В Киеве в пятницу пройдет небольшой снег, температура днем — до минус 9 градусов мороза.

    Напомним, в последние дни Украину заносит снегами.

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