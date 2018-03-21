И снова пришла зима. Украинцев предупредили о сильных морозах

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КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина.

В Украине в четверг, 22 марта, сохранится холодная погода, а ночью температура опустится до —12 градусов, сообщила на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она сообщила, что 22 марта в стране будет солнечная, но холодная погода. В большинстве областей ночью ожидается до —7 —12 градусов, днем до 0 —4 градусов, на западе до 0 +2, а на юге до +1 +5 градусов.

Осадки ожидаются в южной части страны и на востоке.

В то же время в Киеве 22 марта осадков не будет, днем ​будет ясно.

Напомним, в Украине в марте внезапно похолодало, города заметает снегом.