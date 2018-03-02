В Кропивницком из-за мороза не завелась почти половина маршруток

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Кропивницком пассажиров обслуживают около 60% маршрутных такси, сообщает пресс-службе городского совета.

"Утро 2 апреля в Кропивницком оказалось сложным для начала работы пассажирского транспорта, работающего в режиме маршрутного такси. Сильное похолодание, понижение ночью температуры воздуха до — 22 градуса. Это не позволило запустить двигатели водителям многих маршруток", — сообщили в горсовете.

Также в пресс-службе добавили, что с коммунальным транспортом ситуация лучше, он в полном составе вышел на маршруты.

В связи с приходом в Украину двух циклонов в стране в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества.