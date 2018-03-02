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    В Кропивницком из-за мороза не завелась почти половина маршруток

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    Украина остановилась в снежных заносах (264)

    (обновлено: )15210
    Горсовет Кропивницкого сообщил, что в ночь на пятницу в городе было до 22 градусов мороза, из-за чего не удалось запустить двигатели водителям многих маршруток.
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    Думская.net

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Кропивницком пассажиров обслуживают около 60% маршрутных такси, сообщает пресс-службе городского совета.

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    "Утро 2 апреля в Кропивницком оказалось сложным для начала работы пассажирского транспорта, работающего в режиме маршрутного такси. Сильное похолодание, понижение ночью температуры воздуха до — 22 градуса. Это не позволило запустить двигатели водителям многих маршруток", — сообщили в горсовете.

    Также в пресс-службе добавили, что с коммунальным транспортом ситуация лучше, он в полном составе вышел на маршруты. 

    В связи с приходом в Украину двух циклонов в стране в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества.

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