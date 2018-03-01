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    Фотоленты

    Киев в плену непогоды. Пустые пункты обогрева и замерзающие бездомные в метро

    Тема:

    Украина остановилась в снежных заносах (255)

    (обновлено: )297
    Бездомные в киевском метро
    Пункт обогрева
    Бездомные в киевском метро
    Пункт обогрева
    Бездомные в киевском метро
    Пункт обогрева
    Бездомные в киевском метро
    Пункт обогрева
    Бездомные в киевском метро
    Пункт обогрева
    Бездомные в киевском метро
    Пункт обогрева
    Бездомные в киевском метро
    Пункт обогрева
    Бездомные в киевском метро
    Пункт обогрева
    Бездомные в киевском метро
    Пункт обогрева
    Бездомные в киевском метро
    Пункт обогрева
    Бездомные в киевском метро
    Пункт обогрева
    Бездомные в киевском метро
    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пункт обогрева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пункт обогрева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пункт обогрева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пункт обогрева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пункт обогрева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пункт обогрева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пункт обогрева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пункт обогрева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пункт обогрева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пункт обогрева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пункт обогрева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Во всех районах Киева из-за снижения температуры открыты дополнительные 24 пункта обогрева.

    Всего на период сильных морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых — в круглосуточном режиме. Дополнительные пункты обогрева ввели в действие с 7:00 23 февраля на период сильных морозов.

    В связи с приходом в Украину двух циклонов в стране в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества.

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