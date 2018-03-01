Киев в плену непогоды. Пустые пункты обогрева и замерзающие бездомные в метро

Во всех районах Киева из-за снижения температуры открыты дополнительные 24 пункта обогрева.

Всего на период сильных морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых — в круглосуточном режиме. Дополнительные пункты обогрева ввели в действие с 7:00 23 февраля на период сильных морозов.

В связи с приходом в Украину двух циклонов в стране в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества.