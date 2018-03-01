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    Общество

    Фото дня. Снег как катастрофа государственного масштаба

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    Украина остановилась в снежных заносах (258)

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    Снег, метель и ветер, которые накрыли Украину, привели к транспортному коллапсу. Вечером в четверг на дорогах Киеве сервис Яндекс.Пробки зафиксировал заторы в 8 баллов, утром 1 марта пробки достигали 10 баллов.
    Непогода в Украине
    УНИАН

    Снег, метель и ветер, которые накрыли Украину, привели к транспортному коллапсу.

    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев в плену непогоды. Пустые пункты обогрева и замерзающие бездомные в метро

    Вечером в четверг на дорогах Киеве сервис Яндекс.Пробки зафиксировал заторы в 8 баллов, утром 1 марта пробки достигали 10 баллов.

    Ранее власти Киева обратились к Министерству обороны и министерству внутренних дел Украины за помощью в ликвидации последствий снегопада в столице. Занятия в школах Киева отмененены из-за непогоды.

    В связи с приходом в Украину двух циклонов в стране в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества.

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