Ломаченко расчистил снег на входе в родной боксерский зал

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко взял в руки лопату, чтобы почистить снег перед боксерским клубом в Белгороде-Днестровском (Одесская область). Здесь украинский чемпион начинал свою карьеру боксера.

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Ломаченко, как обычно, пошутил. На просьбу передать привет своим друзьям из Калифорнии Василий ответил коротко: "Пусть подтягиваются, лопаты есть!".

Напомним, что следующий бой Василий Ломаченко проведет 12 мая в Нью-Йорке в театре Madison Square Garden. Сейчас решается вопрос о сопернике украинца, среди претендентов Хорхе Линарес или Реймундо Бельтран.

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