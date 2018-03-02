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    Общество

    Снегопады и метели. ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

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    По данным Гидрометцентра, 3 марта в результате перемещения активного циклона в Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег и метели.
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    Думская.net

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий по всей стране 3 марта 2018 года, говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 3 марта в результате перемещения активного циклона ожидается ухудшение погодных условий:

    сильный снег, метели в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях;

    сильный снег с дождем в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях; налипание мокрого снега и гололед ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем ​​в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях;

    порывы ветра 15-20 м/с в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях.

    Ранее Гидрометцентр сообщал, что в пятницу, 2 марта, в Украине будет по прежнему холодно, местами температура достигнет минус 10 градусов мороза днем.

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