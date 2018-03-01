Первый день весны в снегу. Лучшие фотожабы

Первый день весны в десяти регионах Украины выпали рекордные осадки. Из-за снегопада движение транспорта было парализовано или затруднено в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Виннице, Полтаве, Сумах и других крупных городах страны.

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ГСЧС сообщает, что из-за обильного снега приостановили работу шесть аэропортов, перебои с электричеством — в 200 населенных пунктах.

Ранее власти Киева обратились к Министерству обороны и министерству внутренних дел Украины за помощью в ликвидации последствий снегопада в столице. Занятия в школах Киева отмененены из-за непогоды.

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