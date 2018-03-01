наверх
01.03.201818:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Первый день весны в снегу. Лучшие фотожабы

    Тема:

    Украина остановилась в снежных заносах (253)

    (обновлено: )50541
    facebook.com/k.dimitriy
    facebook.com/olha.chorna
    facebook.com/didandpes
    facebook.com/svidok.ntn
    facebook.com/vgorode
    facebook.com/Андрей Жорняк
    facebook.com/Журавель-Юрій-Zhuravel-Yuriy
    Соцсети
    соцсети
    twitter.com/ian_tanya
    facebook.com/didandpes
    facebook.com/k.dimitriy

    Рекомендуем

    Бездомные в киевском метроКиев в плену непогоды. Пустые пункты обогрева и замерзающие бездомные в метро18:08 01.03.2018
    Снегопад в ОдессеНепогода в Украине: Одесса утопает в снегу16:02 01.03.2018
    Марш работников секс-услуг. Стальные яйца украинской политики"Стальные яйца украинской политики". В Украине хотят легализовать проституцию15:34 01.03.2018
    Снегопад в ХарьковеСнегопад в Харькове: люди толкают троллейбусы и едут на снегоходах14:11 01.03.2018
    Пресс-конференция Порошенко. Лучшие фотожабы12:58 01.03.2018
    Джена ЯмамотоГорячая гавайская "цыганка" - покорительница западного полушария11:58 01.03.2018
    Снежный коллапс в КиевеСнежный коллапс по-киевски: столицу сковали километровые пробки11:40 01.03.2018
    Украинские спортсмены-паралимпийцы перед отправкой в Пхенчхан на зимние Паралимпийские игры-2018Торжественные проводы украинских спортсменов на Паралимпиаду05:59 01.03.2018
    Киевская Ким Кардашьян Алена ОмновичКиевлянка своими смелыми фото затмила Ким Кардашьян18:08 28.02.2018
    Все фотоленты

    Первый день весны в десяти регионах Украины выпали рекордные осадки. Из-за снегопада движение транспорта было парализовано или затруднено в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Виннице, Полтаве, Сумах и других крупных городах страны.

    Смотрите также: Снегопад в Харькове: люди толкают троллейбусы и едут на снегоходах

    ГСЧС сообщает, что из-за обильного снега приостановили работу шесть аэропортов, перебои с электричеством — в 200 населенных пунктах.

    Ранее власти Киева обратились к Министерству обороны и министерству внутренних дел Украины за помощью в ликвидации последствий снегопада в столице. Занятия в школах Киева отмененены из-за непогоды.

    Смотрите также: Непогода в Украине: Одесса утопает в снегу

    Ссылки по теме:
    Теги: