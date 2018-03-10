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    Кропивницкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 74
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    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    В Кропивницком прорвало теплосеть: 800 жителей остались без тепла
    08:13 07.03.2018
    104
    Без отопления остались четыре пятиэтажных жилых дома - около 800 жителей - и музыкальная школа. Авария произошла во вторник, восстановительные работы планируются на среду.
    Грибовицкая свалка под Львовом
    Что в Украине: Львов на грани экологического бедствия, добровольцы "в законе"
    20:26 06.03.2018
    1420
    В Днепре ищут группу молодых мужчин, напавших на продавцов шаурмы, во Львове бьют тревогу из-за ситуации на Грибовицкой свалке, а в Кропивницком добровольцев АТО признали участниками боевых действий. Самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
    В Кропивницком остановили водителя маршрутки с уровнем алкоголя в крови в 11 раз выше нормы
    В Кропивницком у водителя маршрутки уровень алкоголя превышал норму в 11 раз
    08:25 04.03.2018
    204
    Водитель маршрутного такси признался, что действительно употреблял спиртное. Результат прохождения на алкотестере показал 2,11 промилле алкоголя в крови, что в 11 раз превышает допустимую норму.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Кропивницком военный заколол вилами жену и тещу
    16:24 03.03.2018
    1040
    В полиции сообщили, что мужчина, который ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане, состоит на учете в психиатрической больнице.
    Работники Госуправления охраны проводят личный досмотр журналистов перед началом пресс-конференции Петра Порошенко
    Из Кропивницкого. Украина, наши дни: дураков мало, но они везде
    09:16 03.03.2018
    999Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    С украинскими политиками на каждом шагу происходят абсурдные ситуации, которые можно охарактеризовать только как "хронику пикирующего идиотизма". То журналисток раздевают на допросе президента, то проверяют каналы из-за популярных фильмов.
    Снегопад в Украине
    В Кропивницком из-за мороза не завелась почти половина маршруток
    12:53 02.03.2018
    179Украина остановилась в снежных заносах
    Горсовет Кропивницкого сообщил, что в ночь на пятницу в городе было до 22 градусов мороза, из-за чего не удалось запустить двигатели водителям многих маршруток.
    Непогода в Украине, ограниченное движение фур
    Вслед за Киевом движение грузовиков ограничено в трех регионах
    10:37 28.02.2018
    224Украина остановилась в снежных заносах
    "Укравтодор" сообщает об ограничении движения крупногабаритного транспорта и автобусов в Запорожской области, грузовиков - в Одессе Кропивницком и Киеве.
    На месте ДТП в Кропивницком
    В Кропивницком электроопора после ДТП упала на дом
    18:09 22.02.2018
    100
    В полиции сообщили, что водитель автомобиля ВАЗ 2101 выезжал с прилегающей территории на проезжую часть, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.
    Тюрьма. Архивное фото
    Из Кропивницкого: часового судят за убийство...
    12:10 20.02.2018
    524
    В Украине нет войны. Боевые действия есть, смерти и ранения бойцов есть, а войны – нет. И все события, происходящие с военными, рассматриваются с точки зрения мирного времени, пишет издание "Украина-Центр".
    ДТП на трассе Кропивницкий - Кривой Рог
    Под Кропивницким легковушка на полном ходу въехала в фуру, трое погибли
    13:04 13.02.2018
    291
    Сообщается, что водитель легкового автомобиля "Skoda Octavia" и двое его пассажиров в результате столкновения погибли на месте.
    Снос памятника Тарасу Шевченко в Виннице
    ТОП тем Украины: протесты из-за Шевченко в Виннице, массовый отток ученых
    18:28 31.01.2018
    1474
    Перераспределение бюджетных средств в Днепре, массовый отток ученых из Украины, перспективы второго срока Порошенко, митинг за возвращение бюста Шевченко в Виннице, лучшие изобретения харьковских ученых - в обзоре регионов от РИА Новости Украина.
    Юго-западная котельная государственного предприятия Кировоградтепло
    Кропивницкий остался без тепла
    12:00 30.01.2018
    348
    По данным пресс-службы горсовета, прекращена подача тепла в 310 жилых домов, десять дошкольных учебных заведений, шесть общеобразовательных школ, семь учреждений здравоохранения, два профессионально-технических училища.
    Митинг ветеранов силовых структур в Кропивницком
    Мирные (пока) митинги военных пенсионеров в Кропивницком и во Львове 
    05:29 18.01.2018
    830
    Ветераны силовых структур, а также ченобыльцы заявили, что не заметили на себе обещанного пересчета пенсии и требуют от власти решить эту проблему.
    В Кропивницком митинг
    В Кропивницком военные пенсионеры вышли на митинг
    13:55 17.01.2018
    657
    Ветераны войны, участники боевых действий, пенсионеры правоохранительных органов требовали пересчитать их пенсии. Они также обещают перейти к радикальным методам, если власть их не услышит.
    Дом для бездомных в Кропивницком
    Чудо в Кропивницком. Миром взяли и построили дом для... бездомных
    13:49 13.01.2018
    1026
    На открытие центра деньги собирали всем миром. Пьяных здесь не принимают, зато помогают оказавшимся в тяжелой ситуации создать атмосферу домашнего уюта.
    Две семьи переселенцев из Донбасса, поселившихся в Кропивницком
    Переселенцы в Кропивницком: пожили чуть-чуть и хватит
    08:58 12.01.2018
    2731
    Жизнь двух семей-переселенцев в Кировоградской области, казалось, наладилась (насколько это возможно), но появились новые проблемы – и вновь с жильем. На него возникли другие претенденты.
    Табличка на пешеходном переходе
    Законы слепы. Из Кропивницкого: о проблемах детей-инвалидов
    19:30 10.01.2018
    146
    Для неслышащих детей предусмотрена льгота на проезд – билет за половину стоимости. Льгота есть, но ее одновременно и нет: фактически родителям приходится платить всю цену.
    В Кропивницком на железнодорожном переезде грузовик врезался в поезд
    В Кропивницком грузовик влетел в движущийся поезд. Фотофакт
    20:34 07.01.2018
    318
    На проспекте Промышленном водитель грузовика MAN с прицепом, подъезжая к железнодорожному переезду, который не оснащен шлагбаумом, не убедился в том, что приближается поезд.
    Пожар
    В Кропивницком произошел масштабный пожар
    10:41 25.12.2017
    776
    По прибытию пожарно-спасательных подразделений на место происшествия было установлено, что горят 4 торговых павильона на площади 150 кв. К тушению пожара привлекалось 6 единиц техники, 22 человек личного состава.
    Елена Добродий, убившая свою дочь
    Из Кропивницкого. Зачем мать убила дочь?
    09:16 21.12.2017
    1743Криминальные войны в Украине
    Женщина работала в областном онкодиспансере, в сентябре ее уволили из-за не совсем адекватного поведения. Муж возил ее в психиатрическую клинику, но врачи так и не смогли поставить однозначный диагноз.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Грибовицкая свалка под Львовом
    Что в Украине: Львов на грани экологического бедствия, добровольцы "в законе"
    20:26 06.03.2018
    1420
    В Днепре ищут группу молодых мужчин, напавших на продавцов шаурмы, во Львове бьют тревогу из-за ситуации на Грибовицкой свалке, а в Кропивницком добровольцев АТО признали участниками боевых действий. Самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Кропивницком военный заколол вилами жену и тещу
    16:24 03.03.2018
    1040
    В полиции сообщили, что мужчина, который ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане, состоит на учете в психиатрической больнице.
    Работники Госуправления охраны проводят личный досмотр журналистов перед началом пресс-конференции Петра Порошенко
    Из Кропивницкого. Украина, наши дни: дураков мало, но они везде
    09:16 03.03.2018
    999
    С украинскими политиками на каждом шагу происходят абсурдные ситуации, которые можно охарактеризовать только как "хронику пикирующего идиотизма". То журналисток раздевают на допросе президента, то проверяют каналы из-за популярных фильмов.
    Тюрьма. Архивное фото
    Из Кропивницкого: часового судят за убийство...
    12:10 20.02.2018
    524
    В Украине нет войны. Боевые действия есть, смерти и ранения бойцов есть, а войны – нет. И все события, происходящие с военными, рассматриваются с точки зрения мирного времени, пишет издание "Украина-Центр".
    ДТП на трассе Кропивницкий - Кривой Рог
    Под Кропивницким легковушка на полном ходу въехала в фуру, трое погибли
    13:04 13.02.2018
    291
    Сообщается, что водитель легкового автомобиля "Skoda Octavia" и двое его пассажиров в результате столкновения погибли на месте.
    Непогода в Украине, ограниченное движение фур
    Вслед за Киевом движение грузовиков ограничено в трех регионах
    10:37 28.02.2018
    224
    "Укравтодор" сообщает об ограничении движения крупногабаритного транспорта и автобусов в Запорожской области, грузовиков - в Одессе Кропивницком и Киеве.
    В Кропивницком остановили водителя маршрутки с уровнем алкоголя в крови в 11 раз выше нормы
    В Кропивницком у водителя маршрутки уровень алкоголя превышал норму в 11 раз
    08:25 04.03.2018
    204
    Водитель маршрутного такси признался, что действительно употреблял спиртное. Результат прохождения на алкотестере показал 2,11 промилле алкоголя в крови, что в 11 раз превышает допустимую норму.
    Снегопад в Украине
    В Кропивницком из-за мороза не завелась почти половина маршруток
    12:53 02.03.2018
    179
    Горсовет Кропивницкого сообщил, что в ночь на пятницу в городе было до 22 градусов мороза, из-за чего не удалось запустить двигатели водителям многих маршруток.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    В Кропивницком прорвало теплосеть: 800 жителей остались без тепла
    08:13 07.03.2018
    104
    Без отопления остались четыре пятиэтажных жилых дома - около 800 жителей - и музыкальная школа. Авария произошла во вторник, восстановительные работы планируются на среду.
    На месте ДТП в Кропивницком
    В Кропивницком электроопора после ДТП упала на дом
    18:09 22.02.2018
    100
    В полиции сообщили, что водитель автомобиля ВАЗ 2101 выезжал с прилегающей территории на проезжую часть, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору.
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