В Днепре ищут группу молодых мужчин, напавших на продавцов шаурмы, во Львове бьют тревогу из-за ситуации на Грибовицкой свалке, а в Кропивницком добровольцев АТО признали участниками боевых действий. Самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
С украинскими политиками на каждом шагу происходят абсурдные ситуации, которые можно охарактеризовать только как "хронику пикирующего идиотизма". То журналисток раздевают на допросе президента, то проверяют каналы из-за популярных фильмов.
В Украине нет войны. Боевые действия есть, смерти и ранения бойцов есть, а войны – нет. И все события, происходящие с военными, рассматриваются с точки зрения мирного времени, пишет издание "Украина-Центр".
Перераспределение бюджетных средств в Днепре, массовый отток ученых из Украины, перспективы второго срока Порошенко, митинг за возвращение бюста Шевченко в Виннице, лучшие изобретения харьковских ученых - в обзоре регионов от РИА Новости Украина.
По данным пресс-службы горсовета, прекращена подача тепла в 310 жилых домов, десять дошкольных учебных заведений, шесть общеобразовательных школ, семь учреждений здравоохранения, два профессионально-технических училища.
По прибытию пожарно-спасательных подразделений на место происшествия было установлено, что горят 4 торговых павильона на площади 150 кв. К тушению пожара привлекалось 6 единиц техники, 22 человек личного состава.
Женщина работала в областном онкодиспансере, в сентябре ее уволили из-за не совсем адекватного поведения. Муж возил ее в психиатрическую клинику, но врачи так и не смогли поставить однозначный диагноз.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Днепре ищут группу молодых мужчин, напавших на продавцов шаурмы, во Львове бьют тревогу из-за ситуации на Грибовицкой свалке, а в Кропивницком добровольцев АТО признали участниками боевых действий. Самое интересное из регионов - в обзоре РИА Новости Украина.
С украинскими политиками на каждом шагу происходят абсурдные ситуации, которые можно охарактеризовать только как "хронику пикирующего идиотизма". То журналисток раздевают на допросе президента, то проверяют каналы из-за популярных фильмов.
В Украине нет войны. Боевые действия есть, смерти и ранения бойцов есть, а войны – нет. И все события, происходящие с военными, рассматриваются с точки зрения мирного времени, пишет издание "Украина-Центр".
В Кропивницком приостановлены занятия в школах из-за неблагоприятных погодных условий. Власти призывают водителей не использовать свои транспортные средства, чтобы коммунальщики могли очистить улицы города от снега.
На территории воинской части В2336 в Кропивницком произошел взрыв, в результате которого погиб человек. По данным местных СМИ, взорвалась граната Ф-1. Кроме того, в понедельник сотрудники ГПУ и СБУ провели обыски в здании Госрезерва.
Жители Кропивницкого, в чьих домах отключили отопление, учителя из школ и воспитатели садиков, пришли к директору "Кировоградгаза" с требованием вернуть тепло. Недовольные люди пытались вынести его на улицу.
ФК "Динамо" проиграло на выезде "Звезде" в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч, состоявшийся в воскресенье в Кропивницком, завершился со счетом 2:0. Голы забили Андрей Бацула (34-я минута) и Павел Полегенько (71).
Утром 21 февраля в одном из районов Кропивницкого местный житель во время встречи с тремя неизвестными получил огнестрельное и ножевое ранение. Сотрудники патрульной полиции и спецподразделений ГУНП в области задержали злоумышленников.
Пенсионеры правоохранительных органов перекрыли центральную улицу в Кропивницком. В частности, движение перекрыто по улице Большая Перспективная на перекрестках с ул. Дворцовая и с улицей Виктора Чмиленко, сообщают местные СМИ.
Несколько десятков человек, возмущенные длительным отсутствием газа в их домах, вышли на акцию протеста и перекрыли железнодорожный переезд. Через несколько минут после перекрытия по обе стороны железной дороги на Балашовке образовался большой затор.