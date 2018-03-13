Синоптик рассказала о надвигающемся циклоне с ветрами и морозами

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В среду, 14 марта, погоду в Украине будет определять циклон и атмосферные фронты, которые принесут сильные ветры и дожди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"14-го марта в Украине — циклон и атмосферные фронты. Что это значит — дожди, усиление ветра. Дожди завтра будут доминировать, однако на севере и северо-востоке они будут смешиваться с мокрым снегом. Ветер будет преимущественно юго-восточного направления, на Западе — северо-западный, 7-12, порывы до 15-20 м / с. Теплой остается западная часть Украины, + 7 + 13 градусов, на юге + 6 + 11, на остальной территории 0 +5 градусов", — написала Диденко.

Наталка Диденко, facebook Циклон, который движется на Украину

В Киеве в среду ожидается дождь, возможен мокрый снег. Сильный ветер.

С 17 марта в Украину начнет поступать холодный воздух арктического происхождения. Морозы начнутся с северных, северо-восточных и западных областей.

Кроме осадков, сильного ветра и морозов ожидается гололедица на дорогах.

Ранее синоптики уже сообщали о грядущем потеплении, весенняя погода пришла в Украинус опозданием на 7-10 дней.