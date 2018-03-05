наверх
05.03.201810:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Общество

    Прогноз погоды на 5 марта: циклон отступил, морозы сохраняются

    Тема:

    Украина остановилась в снежных заносах (279)

    (обновлено: )151
    Украинские синоптики предупреждают, что весна еще не вступила в свои права: обильные снегопады прекратиились, однако по всей территории страны сохраняет морозная погода.
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Украине в понедельник прогнозируется морозная погода, количество осадков минимальное, сообщает Укргидрометцентр.

    В Тернопольской области лед сковал почти весь Джуринский водопад
    Канал ТСН на Youtube
    Мороз сковал крупнейший равнинный водопад Украины

    В Западной Украине температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.

    В Закарпатской области установится температура воздуха выше нуля: до плюс 4-6 градусов. Однако ночью в регионе похолодает до минус 16.

    В восточных областях днем от минус 3-6, а ночью мороз усилится до минус 9-12.

    В центральной Украине морозы 1-6 градусов, ночью температура опустится до —13.

    Ранее сообщалось, что влияние на погоду в Украине оказывает влияние мощный циклон. На воскресенье, 4 марта, штормовое предупреждение было объявлено для южных регионов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Газовая конфорка
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Украина остановилась в снежных заносах
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие