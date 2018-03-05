Прогноз погоды на 5 марта: циклон отступил, морозы сохраняются

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Украине в понедельник прогнозируется морозная погода, количество осадков минимальное, сообщает Укргидрометцентр.

В Западной Украине температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.

В Закарпатской области установится температура воздуха выше нуля: до плюс 4-6 градусов. Однако ночью в регионе похолодает до минус 16.

В восточных областях днем от минус 3-6, а ночью мороз усилится до минус 9-12.

В центральной Украине морозы 1-6 градусов, ночью температура опустится до —13.

Ранее сообщалось, что влияние на погоду в Украине оказывает влияние мощный циклон. На воскресенье, 4 марта, штормовое предупреждение было объявлено для южных регионов.