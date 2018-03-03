Аномальные морозы в Европе. В Польше погибли более 60 человек

КИЕВ, 3 мар – РИА Новости Украина.

В Европе от аномальных морозов продолжают гибнуть люди. Так, только в одной Польше от морозов погибли более 60 человек, сообщает правительственный центр безопасности.

"За минувшие сутки от переохлаждения погибли еще два человека", — говорится в сообщении.

В общей сложности с ноября от переохлаждения в Польше погибли 63 человека.

При этом только за неделю, начиная с 23 февраля, от холода погибли 25 человек.

В последние дни в Польше установилась самая морозная погода за всю зиму. Температура воздуха днем в большинстве регионов не поднимается выше минус десяти градусов по шкале Цельсия.

REUTERS Agencja Gazeta/Jakub Porzycki via REUTERS Снег в Польше

Как сообщалось ранее, в Европу пришла настоящая зима с сильными морозами и метелями. Многие европейские страны оказались не готовы к такой погоде.