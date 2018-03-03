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    Аномальные морозы в Европе. В Польше погибли более 60 человек

    (обновлено: )15810
    В общей сложности с ноября от переохлаждения в Польше погибли 63 человека. При этом только за неделю, начиная с 23 февраля, от холода погибли 25 человек.
    Снег в Польше
    REUTERS Agencja Gazeta/Jakub Porzycki via REUTERS

    КИЕВ, 3 мар – РИА Новости Украина

    Спасение девочки из-под снежного завала
    Харків ДСНС
    Под Харьковом спасли девочку из двухметрового снежного завала
    В Европе от аномальных морозов продолжают гибнуть люди. Так, только в одной Польше от морозов погибли более 60 человек, сообщает правительственный центр безопасности.

    "За минувшие сутки от переохлаждения погибли еще два человека", — говорится в сообщении.

    В общей сложности с ноября от переохлаждения в Польше погибли 63 человека.

    При этом только за неделю, начиная с 23 февраля, от холода погибли 25 человек.

    В последние дни в Польше установилась самая морозная погода за всю зиму. Температура воздуха днем в большинстве регионов не поднимается выше минус десяти градусов по шкале Цельсия.

    Как сообщалось ранее, в Европу пришла настоящая зима с сильными морозами и метелями. Многие европейские страны оказались не готовы к такой погоде.

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