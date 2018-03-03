Аномальные морозы в Европе. В Польше погибли более 60 человек

КИЕВ, 3 мар – РИА Новости Украина.
"За минувшие сутки от переохлаждения погибли еще два человека", — говорится в сообщении.
В общей сложности с ноября от переохлаждения в Польше погибли 63 человека.
При этом только за неделю, начиная с 23 февраля, от холода погибли 25 человек.
В последние дни в Польше установилась самая морозная погода за всю зиму. Температура воздуха днем в большинстве регионов не поднимается выше минус десяти градусов по шкале Цельсия.
Снег в Польше
Как сообщалось ранее, в Европу пришла настоящая зима с сильными морозами и метелями. Многие европейские страны оказались не готовы к такой погоде.