наверх
03.04.201816:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.15
  • EUR32.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Политика

    Рада заслушает Луценко, Холодницкого и Сытника

    Тема:

    Атака на Холодницкого: Луценко против САП (33)

    (обновлено: )11601
    Решение о вызове в Верховную Раду глав антикоррупционных ведомств на заседании во вторник поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 150 голосов.
    1 / 3
    Юрий Луценко
    Фото со страницы Ларисы Сарган в Facebook

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада в среду заслушает генпрокурора Юрия Луценко, главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, а также директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за возникшего между ведомствами конфликта.

    Ранее Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого. Он просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Сытник заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Холодницкий во вторник пришел на допрос в Генпрокуратуру.

    Назар Холодницкий
    Украинское фото
    Луценко против Холодницкого. Кто кого посадит?

    Решение о вызове в парламент глав антикоррупционных ведомств на заседании во вторник поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 150 голосов. Руководители НАБУ и САП должны появиться в зале парламента в среду в 12.00.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура начала работу в 2015 году как самостоятельное структурное подразделение в составе Генпрокуратуры, в ее компетенцию входит ведение дел, связанных с коррупционными правонарушениями. По закону главу ведомства назначает и увольняет генпрокурор Украины на основании вывода КДКП. Холодницкий был назначен на должность главы антикоррупционной прокуратуры в декабре 2014 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Национальный корпус провел "Марш силы нации "За украинское будущее без олигархов"
    Массовые акции радикалов в Украине
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Флаги Евросоюза, Украины и России
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ