Рада заслушает Луценко, Холодницкого и Сытника

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада в среду заслушает генпрокурора Юрия Луценко, главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, а также директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за возникшего между ведомствами конфликта.

Ранее Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого. Он просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Сытник заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений". Холодницкий во вторник пришел на допрос в Генпрокуратуру.

Решение о вызове в парламент глав антикоррупционных ведомств на заседании во вторник поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 150 голосов. Руководители НАБУ и САП должны появиться в зале парламента в среду в 12.00.

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала работу в 2015 году как самостоятельное структурное подразделение в составе Генпрокуратуры, в ее компетенцию входит ведение дел, связанных с коррупционными правонарушениями. По закону главу ведомства назначает и увольняет генпрокурор Украины на основании вывода КДКП. Холодницкий был назначен на должность главы антикоррупционной прокуратуры в декабре 2014 года.