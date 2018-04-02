наверх
02.04.201820:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.31- 0.24
  • EUR32.41- 0.29
Рубрики
Ещё
    Политика

    Холодницкого во вторник ждут на допросе в ГПУ - СМИ

    Тема:

    Атака на Холодницкого: Луценко против САП (30)

    (обновлено: )47
    Сообщается, что руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого завтра ждут в 10.00 на ул. Семена Петлюры 7/9 - это спецдепартамент ГПУ.
    Назар Холодницкий
    УНИАН

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого во вторник с утра ждут на допрос в Генеральной прокуратуре Украины.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Атака" на Холодницкого. Дело шито белыми нитками - Рудяков

    Об этом сообщили УНН в ГПУ.

    "Его (Холодницкого — Ред.) завтра ждут в 10.00 на ул. Семена Петлюры 7/9 — это спецдепартамент ГПУ", — сказали в ведомстве.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого из-за совершения им дисциплинарных проступков, просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Люди пришли почтить память жертв пожара в торговом центре в день национального траура в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших