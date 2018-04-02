Холодницкого во вторник ждут на допросе в ГПУ - СМИ

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого во вторник с утра ждут на допрос в Генеральной прокуратуре Украины.

Об этом сообщили УНН в ГПУ.

"Его (Холодницкого — Ред.) завтра ждут в 10.00 на ул. Семена Петлюры 7/9 — это спецдепартамент ГПУ", — сказали в ведомстве.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого из-за совершения им дисциплинарных проступков, просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений".