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    Антикоррупционное бюро Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 112
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    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
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    09:11 26.01.2018
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    Накануне НКРЭКУ объявила о повышении тарифов на электроэнергию с февраля, НАБУ провело обыски у главного "куратора" угольной госотрасли, а в России умерла известная певица, заслуженная артистка Украины Людмила Сенчина.
    Митинг Свободы и УКРОПа под Радой 8 декабря 2015
    The Washington Post: как политики и олигархи грабят Украину
    10:54 15.01.2018
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    Со времен Революции достоинства борьба коррупцией в правительстве Украины не прекращается, но в последнее время она немного буксует, пишут мировые СМИ. Поможет ли Киеву новый подход к искоренению коррупции: модель "сэндвич"?
    Депутат Одесского областного совета от БПП Олег Бабенко
    Одесский депутат БПП отверг обвинения в даче взятки в полмиллиона долларов
    13:26 13.01.2018
    220Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Олег Бабенко заявил, что информация от НАБУ - "мыльный пузырь, который не имеет под собой реальных оснований". Депутат требует предъявить доказательства его вины.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Страны G7 выразили поддержку НАБУ
    14:52 14.12.2017
    113Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Послы стран "Большой семерки" считают, что "антикоррупционные институты поддерживают украинское стремление реформ".
    Министерство юстиции Украины
    Минюст: детективы НАБУ унесли с собой мусор из корзин работников
    15:10 08.12.2017
    120Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Обыск НАБУ может быть связан с открытием дела по исполнению решения Европейского суда по правам человека, считают в Министерстве юстиции.
    Представительство Европейского Союза
    ЕС призывает отклонить законопроект, ограничивающий работу НАБУ и САП
    17:21 07.12.2017
    120Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    С аналогичным заявлением выступило посольство Германии, заявив, что законопроект "нанесет ущерб репутации Украины, и следует отказаться от его принятия".
    Директор одесского управления НАБУ Владимир Деулин
    Романтик из НАБУ: детектив из Одессы нашел девушку в передаче "Жди меня"
    15:18 06.12.2017
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    Пост директора НАБУ в Одесской области занял бывший работник МВД из Николаева Владимир Деулин. В его биографии есть такое событие, как участие в передаче "Жди меня".
    Директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Юрий Луценко на совместной пресс-конференции в Киеве
    "Это вредительство": Сытник возмущен раскрытием секретного агента "Катерины"
    16:33 01.12.2017
    520Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подверг критике действия Генпрокуратуры, которая раскрыла информацию об одном из агентов НАБУ.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    НАБУ обвинило подчиненных Луценко и Грицака в срыве спецоперации
    09:52 30.11.2017
    1385Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По данным НАБУ, состоялась "спланированная диверсия" в отношении сотрудников Бюро и САП, реализованная Службой безопасности Украины и санкционированная генеральным прокурором.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Космическая взятка для детектива НАБУ. Луценко открыл дело
    13:40 24.11.2017
    244Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По информации генпрокурора Украины, взятку детективу НАБУ предлагал "известный одесский контрабандист Альперин".
    Нацбанк Украины
    Нацбанк заподозрили в растрате 12 млрд гривен
    17:42 09.06.2017
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    Как говорится в постановлении суда, Национальное антикоррупционное бюро установило факт растраты в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося "Дельта Банка".
    Вывеска на здании Национального антикоррупционного бюро в Киеве
    В НАБУ сообщили, по какому делу проводят обыски в Нацбанке
    17:01 29.03.2017
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    Пресс-служба правоохранительного органа сообщает, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц.
    АЗС Укрнафта
    НАБУ заподозрило "Укрнафту" в причастности к хищению нефти на 7,7 млрд грн
    13:10 31.10.2016
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    В постановлении Соломенского райсуда Киева от 11 октября говорится о результатах досудебного расследования НАБУ: ряд компаний путем злоупотребления служебным положением завладели нефтью на общую сумму 7,745 миллиарда гривен.
    Момент штурма управления ГФС в Киеве спецназом НАБУ. Видео
    Момент штурма управления ГФС в Киеве спецназом НАБУ 
    23:44 28.07.2016
    802Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Национальное антикоррупционное бюро опубликовало кадры задержания чиновника налоговой инспекции одного из районов Киева. Во время проведения обысков изъяли около 1,7 миллиона гривен, 33 тысяч фунтов стерлингов, 112 тыс евро и 270 тыс долларов США.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    На границе с РФ задержан одиннадцатый фигурант "газового дела" - НАБУ
    11:43 29.06.2016
    1050Онищенко: новая партия компромата
    Согласно сообщению, обнародованному в среду Национальным антикоррупционным бюро Украины, Сергей Свиченко был задержан вечером во вторник на территории Сумской области.
    Авиакомпания Международные авиалинии Украины
    Обыски в МАУ. Детективы расследуют коррупционные схемы - НАБУ
    08:04 15.06.2016
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    Начальник отдела НАБУ по работе с общественностью и СМИ Владимир Полевой пояснил, почему детективы пришли с обыском в МАУ. А политолог Александр Кочетков провел параллель между данным обыском и деятельностью бизнесмена Игоря Коломойского.
    Назар Холодницкий. Архивное фото
    Холодницкий: по делу "черной бухгалтерии" ПР допросят около ста человек
    01:45 06.06.2016
    350Арест Манафорта: украинский след
    По мнению Холодницкого, "черная бухгалтерия" Партии регионов свидетельствует о том, что "все - от ультраправых до ультралевых – все брали деньги", и среди них те, кто и сейчас "сидят дальше в Верховной Раде".
    В Боярке силовики штурмуют базу с экс-ротой Торнадо
    Хроника 13 апреля: новый Кабмин, запрет Меджлиса, штурм базы "Торнадо"
    09:19 14.04.2016
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    Накануне коалиции удалось согласовать формат нового Кабмина, помимо этого Виталию Касько вручили ходатайство о заключении под стражу. Также вчера ГПУ опровергла обвинения премьера во взяточничестве, а НАБУ закрыло дело против главы НБУ.
    Айварас Абромавичус
    НАБУ завершило расследование по делу Пасишника-Абромавичуса
    12:14 31.03.2016
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    Расследование проводилось по факту влияния Пасишника на Абромавичуса "с целью помешать выполнению им служебных обязанностей и добиться принятия незаконного решения", добавили в ведомстве.
    Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник
    Депутаты делают все для того, чтобы НАБУ не работало эффективно - адвокат
    22:30 11.02.2016
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    Потенциальные коррупционеры заваливают НАБУ лишней, никому не нужной работой, и до длительных качественных расследований в бюро просто не доходят руки, считает адвокат Денис Овчаров.
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