Накануне НКРЭКУ объявила о повышении тарифов на электроэнергию с февраля, НАБУ провело обыски у главного "куратора" угольной госотрасли, а в России умерла известная певица, заслуженная артистка Украины Людмила Сенчина.
Со времен Революции достоинства борьба коррупцией в правительстве Украины не прекращается, но в последнее время она немного буксует, пишут мировые СМИ. Поможет ли Киеву новый подход к искоренению коррупции: модель "сэндвич"?
Пресс-служба правоохранительного органа сообщает, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка своим служебным положением в интересах третьих лиц.
В постановлении Соломенского райсуда Киева от 11 октября говорится о результатах досудебного расследования НАБУ: ряд компаний путем злоупотребления служебным положением завладели нефтью на общую сумму 7,745 миллиарда гривен.
Национальное антикоррупционное бюро опубликовало кадры задержания чиновника налоговой инспекции одного из районов Киева. Во время проведения обысков изъяли около 1,7 миллиона гривен, 33 тысяч фунтов стерлингов, 112 тыс евро и 270 тыс долларов США.
Начальник отдела НАБУ по работе с общественностью и СМИ Владимир Полевой пояснил, почему детективы пришли с обыском в МАУ. А политолог Александр Кочетков провел параллель между данным обыском и деятельностью бизнесмена Игоря Коломойского.
По мнению Холодницкого, "черная бухгалтерия" Партии регионов свидетельствует о том, что "все - от ультраправых до ультралевых – все брали деньги", и среди них те, кто и сейчас "сидят дальше в Верховной Раде".
Накануне коалиции удалось согласовать формат нового Кабмина, помимо этого Виталию Касько вручили ходатайство о заключении под стражу. Также вчера ГПУ опровергла обвинения премьера во взяточничестве, а НАБУ закрыло дело против главы НБУ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".