Страны G7 выразили поддержку НАБУ

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Послы стран "Большой семерки" в Украине выразили свою поддержку Национальному антикоррупционному бюро и другим антикоррупционным институтам Украины.

Заявление послов опубликовано 14 декабря на сайте посольства Италии.

Послы G7 продолжают поддерживать НАБУ. Независимые антикоррупционные институты поддерживают украинское стремление реформ, доверие и будущее как современной процветающей и демократической страны", — сказано в заявлении.

Смотрите также: Луценко о конфликте с НАБУ и о том, за что ему платят большую зарплату

Ранее послы стран "Большой семерки" призвали власти Украины продолжить избирательную реформу и обновить до конца года состав Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, послы стран G7 опубликовали совместное заявление, посвященное задержанию Михаила Саакашвили и акциям протеста в Киеве.