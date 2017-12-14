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14.12.201717:02
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    Политика

    Страны G7 выразили поддержку НАБУ

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (145)

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    Послы стран "Большой семерки" считают, что "антикоррупционные институты поддерживают украинское стремление реформ".
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Послы стран "Большой семерки" в Украине выразили свою поддержку Национальному антикоррупционному бюро и другим антикоррупционным институтам Украины.

    Заявление послов опубликовано 14 декабря на сайте посольства Италии.

    Послы G7 продолжают поддерживать НАБУ. Независимые антикоррупционные институты поддерживают украинское стремление реформ, доверие и будущее как современной процветающей и демократической страны", — сказано в заявлении.

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    Ранее послы стран "Большой семерки" призвали власти Украины продолжить избирательную реформу и обновить до конца года состав Центральной избирательной комиссии.

    Кроме того, послы стран G7 опубликовали совместное заявление, посвященное задержанию Михаила Саакашвили и акциям протеста в Киеве.

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