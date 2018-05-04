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    Политика

    НАБУ поймала Ляшко на фиктивной сделке в 2,2 миллиона - СМИ

    (обновлено: )26340
    Национальное антикоррупционное бюро провело почерковедческаую экспертизу, которая доказала факт подделки подписей на документах о продаже автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic за 2,2 млн гривен.
    Олег Ляшко под зданием Печерского суда в Киеве
    Эспрессо.TV

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро провело экспертизу, в ходе которой была установлена подделка документов при продаже главой Радикальной партии Олегом Ляшко автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic за 2,2 млн гривен.

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    Соломенского районного суд Киева по этому делу вынес два определения, который предоставляет доступ к документам регистраторов сделки. Расследование НАБУ проводится в рамках проверки о незаконном обогащении, декларирование недостоверной информации и использовании поддельных документов.

    "В электронной декларации за 2015 год Ляшко указал получение 2,2 млн гривен дохода от продажи автомобиля кандидату от РП на внеочередных выборах 2014 года Веронике Вьюн. В то же время допрошенная как свидетель Вьюн опровергла факт приобретения этого автомобиля у Ляшко, подписание по этому поводу каких-либо документов, а также передачу Ляшко денег. По мнению следствия, это может свидетельствовать об использовании Ляшко поддельных документов для "отмывания" 2,2 млн гривен", — сообщают "Українські Новини".

    По данным информагентства, почерковедческая экспертиза установила, что подписи в документах по перерегистрации выполнены не Вьюн, а другим лицом.

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    Напомним, по итогам 2017 года лидер "Радикальной партии", депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко задекларировал 20,6 миллиона гривен. Согласно декларации Ляшко, его доход составил выигрыш в лотерею "Фаворит спорт" около 20,6 тысячи долларов.

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