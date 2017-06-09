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    Нацбанк заподозрили в растрате 12 млрд гривен

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    Как говорится в постановлении суда, Национальное антикоррупционное бюро установило факт растраты в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося "Дельта Банка".
    Нацбанк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозревают сотрудников Национального банка в соучастии в растрате 12 миллиардов гривен рефинансирования, следует из постановления Соломенского райсуда Киева от 31 мая.

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    Cогласно постановлению, в ходе досудебного следствия установлено, что в период 2014-2015 годов служебные лица НБУ, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "КБ "Пивденкомбанк", ОАО "Банк "Киевская Русь", ОАО "Городской Коммерческий Банк", ОАО "Автокразбанк", ПАО "Терра Банк", ОАО "Дельта Банк", ПАО "КБ "Хрещатик", АО "Банк "Финансы и кредит", ОАО "Финростбанк", ОАО "Интеграл банк" растратили средства Нацбанка "на общую сумму более 12 млрд гривен в пользу указанных коммерческих банков путем их незаконного рефинансирования".

    НАБУ установило факт растраты в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося "Дельта Банка".

    Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции решило провести полную проверку имущественных деклараций за 2015 и 2016 годы заявившей об отставке главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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