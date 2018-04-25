Артем Сытник отчитался о трехлетней работе НАБУ

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В среду, 25 апреля, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник представил отчет о трехлетней работе НАБУ.

Накануне отчета Сытника, вечером 24 апреля, спецназ НАБУ на улице Саксаганского в Киеве задержала работника Службы безопасности Украины, которого подозревают в вымогательстве взятки в размере 50 тысяч долларов. Сотрудник спецслужбы требовал взятку у иностранцев.

Днем ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили 23 апреля судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения им части взятки в размере 1000 долларов.

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