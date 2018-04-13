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    В Киеве умерла девушка сбитая сотрудником НАБУ

    (обновлено: )41406
    По информации СМИ, после ДТП Арустамова находилась в коме 10 дней. В первые сутки после аварии ей сделали трепанацию черепа. Друзья девушки объявили в соцсетях сбор средств для ее лечения.
    Марина Арустамова
    Новый день

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Умерла 23-летняя жительница Херсона Марина Арустамова, которую в центре Киева сбил автомобиль с сотрудником НАБУ за рулем, сообщает "Новый день".

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    Ранее сообщалось, что 2 апреля руководитель одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро сбил пешехода

    Около 23.00 девушка пересекала дорогу в зоне пешеходного перехода на Крещатике. После ДТП Арустамова находилась в коме 10 дней. В первые сутки после аварии ей сделали трепанацию черепа. Друзья девушки объявили в соцсетях сбор средств для ее лечения.

    "Марина Арустамова училась в магистратуре и уже имела престижную работу. Девушка знала несколько иностранных языков и перед ней открывались прекрасные перспективы, но их оборвало прокурорское авто. Марина была единственной дочерью у родителей. Хоронить девушку в родном Херсоне планируют на следующей неделе", — говорится в сообщении.

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