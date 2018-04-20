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    Общество

    В НАБУ назвали условие, при котором займутся "пленками Онищенко"

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (387)

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    В Национальном антикоррупционном бюро подчеркнули, что неоднократно предлагали Александру Онищенко, "в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок". Лишь в этом случае детективы смогут приступить к их изучению.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) готовы изучить записи разговора беглого нардепа Александра Онищенко с президентом Петром Порошенко при условии получения оригиналов записей.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Hannibal Hanschke
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    Накануне Онищенко обнародовал часть записи разговора, как он утверждает, с участием президента. Человек с голосом, похожим на голос Порошенко, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него.

    "Национальное бюро неоднократно предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок", — говорится в сообщении НАБУ.

    В ведомстве напомнили, что спрашивали нардепа об этих пленках в рамках расследования так называемой "газового схемы" в формате видео-конференции в декабре 2016 года, однако "тогда детективы не получили этих записей".

    "При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", — подытожили в Нацбюро.

    Ранее была обнародована глава из книги Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", в которой описана история о том, как партия "Народный фронт" якобы с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию. В результате "Народный фронт" набрал большое количество голосов на выборах (первое место по партийным спискам) и стал второй по численности фракцией Рады. Это позволило Яценюку сохранить пост премьера, а его партии — войти в правительство и сохранить значительное влияние. Кроме того, в главе описана история, как Порошенко "травил" своего политического оппонента экс-премьер-министра Арсения Яценюка и системно дискредитировал его, организовав заказную пиар-кампанию. 

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
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    Напомним, Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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    Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

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