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    Политика

    НАБУ возьмется за Рабиновича

    Тема:

    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (451)

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    В НАПК сообщили, что Вадим Рабинович указал в декларации за 2015 год ложную информацию о принадлежащих ему корпоративных правах в уставном капитале ООО "Ньюс Нетворк".
    Вадим Рабинович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) результаты полной проверки декларации народного депутата ("Оппозиционный блок") Вадима Рабиновича.

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    Как уточнили в пресс-службе НАПК, речь идет о декларации за 2015 год.

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    Проверка показала, что Рабинович указал в декларации ложную информацию о принадлежащих ему корпоративных правах в уставном капитале ООО "Ньюс Нетворк". Он написал, что владеет 50% компании, хотя на самом деле ему принадлежат все 100%.

    В Нацагентстве отметили, что стоимость сокрытой доли уставного капитала составляет 600 тысяч гривен.

    Напомним, в феврале Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении возможных противоправных действий Рабиновича, а именно — его незаконного обогащения.

    Ранее также сообщалось, что НАБУ расследует дело о недостоверной декларации экс-мэра Киева Александра Омельченко. 

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