НАБУ возьмется за Рабиновича

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) результаты полной проверки декларации народного депутата ("Оппозиционный блок") Вадима Рабиновича.

Как уточнили в пресс-службе НАПК, речь идет о декларации за 2015 год.

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Проверка показала, что Рабинович указал в декларации ложную информацию о принадлежащих ему корпоративных правах в уставном капитале ООО "Ньюс Нетворк". Он написал, что владеет 50% компании, хотя на самом деле ему принадлежат все 100%.

В Нацагентстве отметили, что стоимость сокрытой доли уставного капитала составляет 600 тысяч гривен.

Напомним, в феврале Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении возможных противоправных действий Рабиновича, а именно — его незаконного обогащения.

Ранее также сообщалось, что НАБУ расследует дело о недостоверной декларации экс-мэра Киева Александра Омельченко.