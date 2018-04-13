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    Общество

    НАБУ расследует дело о недостоверной декларации экс-мэра Киева

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    В материалах следствия говорится, что фигурант не указал в декларации два машиноместа и подаренную сыну трехкомнатную квартиру площадью 171,6 м².
    Экс-мэр Киева, депутат Киевсовета Александр Омельченко
    УНИАН

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. 

    Политолог Николай Давидюк. Архивное фото
    Николай Давидюк/Facebook
    Зачем депутатам декларации антикоррупционеров?
    Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство из-за внесения недостоверной информации в декларацию за 2016 год депутатом Киевсовета, экс-мэром Киева Александром Омельченко, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

    По решению Соломенского райсуда Киева за 23 марта, опубликованному в Едином госреестре судебных решений, детективам НАБУ предоставлен доступ к документам, связанным с депутатом Киевсовета.

    В материалах следствия говорится, что фигурант не указал в декларации два машиноместа и подаренную сыну трехкомнатную квартиру площадью 171,6 м².

    Ранее в НАПК сообщили, что электронную декларацию за 2017 год не подали четыре депутата Верховной Рады.

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