НАБУ расследует дело о недостоверной декларации экс-мэра Киева

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство из-за внесения недостоверной информации в декларацию за 2016 год депутатом Киевсовета, экс-мэром Киева Александром Омельченко, сообщает " Украинская правда " со ссылкой на источник в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

По решению Соломенского райсуда Киева за 23 марта, опубликованному в Едином госреестре судебных решений, детективам НАБУ предоставлен доступ к документам, связанным с депутатом Киевсовета.

В материалах следствия говорится, что фигурант не указал в декларации два машиноместа и подаренную сыну трехкомнатную квартиру площадью 171,6 м².

Ранее в НАПК сообщили, что электронную декларацию за 2017 год не подали четыре депутата Верховной Рады.