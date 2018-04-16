В БПП уточнили, когда Рада рассмотрит вопрос по аудитору НАБУ

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Вопрос избрания двух членов Конституционного суда Украины может быть внесение в повестку дня парламента в этот четверг, а вопрос аудитора НАБУ — уже после майских праздников.

Об этом после заседания фракции БПП заявил народный депутат Украины Игорь Кононенко, сообщает УНН.

"По аудитору НАБУ — голосования (в четверг — ред.) это невозможно, потому что комитет определился с новым конкурсом и сроками подачи заявок. Поэтому аудитор НАБУ у нас, согласно утвержденному графику, будет уже после майских праздников. По КСУ — совет должен определиться относительно двух судей от парламента и возможно в четверг этот вопрос будет в повестке дня ", — добавил Кононенко.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что двое из трех претендентов на должность аудитора НАБУ отозвали свои кандидатуры от участия в отборе. Еще один из претендентов на пост аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) снял свою кандидатуру.