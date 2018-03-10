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    Абдуллах Оджалан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    На востоке Украины, за исключением Дебальцево сохраняется режим перемирия. В штабе АТО заявили, что пока не готовы отводить тяжелое вооружение на Донбассе.
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    Многочисленные манифестации переросли в беспорядки в Турции 
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    Здание греческого парламента
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    Демонстрация курдов в Турции: после столкновений с полицией 1 человек погиб
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